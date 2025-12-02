Suscribirse

Donald Trump, ‘el Luis XIV del siglo XXI’: el presidente de EE. UU. quiere construir un salón de baile muy al estilo de la monarquía francesa

Donald Trump, durante años, ha promovido la construcción de un salón de baile en los terrenos de la Casa Blanca. El proyecto combina los estilos del Palacio de Versalles y la mansión Mar-a-Lago.

Luciano Andrey Sánchez Florez

2 de diciembre de 2025, 9:05 p. m.
El presidente Donald Trump se estaría convirtiendo en el Luis XIV moderno. | Foto: Composición Semana / Getty Images

James McCrery, reconocido arquitecto y defensor de la arquitectura clásica, fue el encargado de realizar los planos iniciales del ambicioso proyecto del salón de baile del ala este de la Casa Blanca, a través de su firma McCrery Architects.

El diseño está influenciado por el estilo de la galería de los espejos del Palacio de Versalles. Pese al trabajo del diseñador, en la mente de Donald Trump se iba gestando la idea de ampliar la capacidad de este recinto a casi el triple de lo que se había propuesto inicialmente, según información publicada por The New York Times.

Contexto: Imágenes virales del nuevo antojo de Trump en la Casa Blanca: demolió un salón de un siglo de antigüedad. Esto construirá el republicano

McCrery ha tomado la decisión de participar solo como asesor del diseño, ya no como venía trabajando anteriormente. El arquitecto, según afirma un funcionario de la Casa Blanca, había tenido diferencias con el presidente Donald Trump. McCrery es reconocido por su extenso recorrido en el diseño de iglesias tradicionales.

El diseño evoca la Galería de los Espejos de Versalles. | Foto: McCrery Architects

La propuesta de Trump no es nueva, pues es algo que él venía proponiendo desde el 2010 durante la presidencia de Barack Obama; sin embargo, este proyecto no se llevó a cabo en aquel tiempo.

Cuestionamientos en la financiación del proyecto

Según declaraciones del propio mandatario estadounidense, el salón de baile sería financiado por él mismo y algunos donantes particulares, entre los cuales podrían figurar grandes corporaciones.

El modelo de financiación ha suscitado polémica. Richard Painter ―quien en su momento fue el abogado jefe de ética de la Casa Blanca entre el 2005 y 2007― considera el salón de baile “una pesadilla ética”, según declaraciones brindadas a la BBC.

McCrery Architects estuvo a cargo del diseño preliminar. | Foto: McCrery Architects

Afirma Painter en esa misma comunicación con la BBC que “todas esas corporaciones quieren algo del Gobierno”. El pasado 15 de octubre se realizó una cena con la participación de ejecutivos de múltiples empresas estadounidenses que podrían ser donantes de este proyecto. Entre las empresas se encuentran Amazon, Google, Microsoft, OpenAI, entre otras.

Gustos excéntricos de Donald Trump

El presidente Donald Trump a lo largo de su vida ha sido conocido por sus gustos excéntricos, mismos gustos que se ven reflejados en su suntuosa vida cotidiana. El mandatario estadounidense posee lujosas propiedades, entre las cuales se pueden encontrar la ya mencionada mansión Mar-a-Lago y el Trump National Doral, así como múltiples participaciones accionarias en propiedades como 1290 Avenue of the Americas.

Este estilo de vida evoca históricamente la figura del rey francés Luis XIV, quien encargó la modificación de la construcción dejada por su padre, Luis XIII, para convertirla en el famoso Palacio de Versalles. Esta situación pareciera una historia paralela a lo que pasa con la Casa Blanca: el salón de baile se convertiría en una versión moderna de la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles.

Estados UnidosDonald TrumpCasa Blanca

