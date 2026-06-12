En el Mundial 2026, que ha tenido varias controversias, Donald Trump ha sido uno de los grandes protagonistas, por decisiones ocurridas fuera de los terrenos de juego que han ensuciado el arranque del evento deportivo más esperado del mundo.

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Y es que el mandatario se ha codeado frecuentemente con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por lo que su presencia en el partido de debut de los Estados Unidos que lo enfrentará a Paraguay parecía una obviedad.

Sin embargo, a pocas horas del pitazo inicial, se conoció que Trump finalmente no asistirá al primer partido del combinado nacional en el Mundial 2026, siguiendo los pasos de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien tampoco estuvo en el Estadio Azteca (o Ciudad de México) para el arranque de su seleccionado nacional frente a Sudáfrica, que terminó en triunfo ‘manito’ por 2-0.

Marco Rubio será quien asista al compromiso deportivo en lugar de Donald Trump. Foto: AP

El presidente estadounidense será reemplazado por su segunda espada, el secretario de Estado, Marco Rubio, quien acudirá en representación oficial del Gobierno de Estados Unidos. No solamente estará él, sino que lo acompañarán el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

La ausencia de Trump no fue justificada; sin embargo, se espera que el mandatario sí esté en las tribunas de los escenarios de su país, así como hace pocos días fue parte del público en las finales de la NBA que enfrentan a New York Knicks con San Antonio Spurs.

Lo cierto es que el único mandatario que espera decir presente en el debut de su país es el primer ministro canadiense, Mark Carney, cuya selección dará el puntapié inicial frente a Bosnia y Herzegovina en Toronto.

Estados Unidos en el mundial quedó en el grupo D. Foto: FIFA

En lo deportivo, la selección de las barras y las estrellas, actualmente dirigida por el argentino Mauricio Pochettino, enfrenta una fuerte presión deportiva. El combinado norteamericano llega al torneo con varias ausencias importantes y con la intención de consolidar un proyecto que el entrenador argentino ha defendido desde su llegada al cargo.

El técnico aseguró durante la preparación que su objetivo principal siempre fue competir en la Copa del Mundo y que el equipo tiene aspiraciones altas pese a las bajas registradas antes del torneo, y es que, en un grupo con Paraguay, Australia y Turquía, el segundo equipo más laureado en la historia de Concacaf espera imponerse y salir como líder de su zona, además de intentar igualar su mejor mundial, cuando fueron bronce en Uruguay 1930.