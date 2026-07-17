El posible origen del brote de diarrea parasitaria en Estados Unidos estaría ligado a una importante franquicia de comida rápida

Un brote de ciclosporiasis, enfermedad gastrointestinal causada por un parásito transmitido por alimentos, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de Estados Unidos. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se han reportado cerca de 7.000 casos confirmados o sospechosos en 34 de los 50 estados del país.

¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se contagia una persona? Hay 145 casos en 17 estados de EE. UU.

Aunque las autoridades aún no han identificado el origen definitivo del brote, una investigación apunta a un alimento distribuido por la cadena de comida rápida Taco Bell como posible fuente de los contagios en cinco estados.

Los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informaron que la lechuga iceberg picada servida en algunos de sus restaurantes estaría vinculada a los casos detectados en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

“No consuma lechuga iceberg picada servida en los locales de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental”, advirtieron los CDC en una actualización de la investigación.

Taco Bell retiró de forma preventiva la lechuga presuntamente relacionada con el brote mientras avanzan las investigaciones sanitarias. Foto: Getty Images

Según las autoridades sanitarias, 1.644 personas afectadas por este brote informaron haber consumido alimentos en establecimientos de Taco Bell ubicados en esos cinco estados, lo que llevó a centrar las investigaciones en la cadena de restaurantes.

Aunque los investigadores no han identificado oficialmente al proveedor de la lechuga distribuida a Taco Bell, CNN informó que el producto habría sido suministrado por Taylor Farms.

¿Se acaba el cambio de hora en EE. UU.? Cámara aprueba proyecto para fijar el horario de verano

Las autoridades sanitarias aclararon que todavía no pueden confirmar con certeza que todos los casos estén relacionados con una única fuente de exposición. Sin embargo, señalaron que el incremento repentino y concentrado de contagios “sugiere firmemente que la gran mayoría de estas enfermedades están asociadas al mismo brote”.

De confirmarse esa hipótesis, este se convertiría en el mayor brote de ciclosporiasis registrado en Estados Unidos.

Más de 1.600 personas afectadas informaron haber comido en restaurantes de Taco Bell antes de enfermarse. Foto: AP Photo/Paul Sancya

Tras conocerse el avance de la investigación, Taco Bell aseguró que ya adoptó medidas preventivas en coordinación con las autoridades sanitarias.

“Basándose en las conversaciones en curso con las autoridades de salud pública y por precaución, Taco Bell ha tomado medidas inmediatas para retirar voluntariamente la lechuga potencialmente afectada, proveniente de un proveedor, en estados seleccionados”, indicó la compañía en un comunicado divulgado el jueves.

La empresa agregó que “el ingrediente afectado, proveniente de nuestro proveedor, está siendo retirado indefinidamente de nuestra cadena de suministro a nivel nacional y será reemplazado en un plazo de 24 horas en estados seleccionados”.

Donald Trump ordena duro cambio en visas para ingresar a Estados Unidos: estos son los detalles

Taylor Farms es uno de los principales distribuidores de vegetales frescos para supermercados y cadenas de restaurantes en Estados Unidos. No obstante, hasta el momento no está claro cuántos de sus productos ni qué otros establecimientos pudieron haber recibido los lotes presuntamente contaminados.

La compañía ya había sido vinculada a otros brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. En 2024, algunos de sus productos fueron investigados por un brote de E. coli asociado con cebollas en tiras y, en 2013, por un brote de Cyclospora relacionado con lechuga.