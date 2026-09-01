“¿Dónde vamos a matar a los hámsteres, para divertirnos?”, el particular asesino que estremece a Japón

Un hombre japonés fue arrestado por matar a 30 hámsteres en un hotel, semanas después de haber sido detenido por matar a otros veinte roedores, informó la policía de Japón este martes.

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El hombre de 36 años, empleado de un instituto en Iwate, en el norte del archipiélago, contó en ambos casos con la complicidad de dos mujeres jóvenes en unos love hotels, establecimientos de estancias cortas para parejas.

Allí cometió ambas masacres, violando la ley de protección animal, detalló a la policía. Las dos mujeres fueron también detenidas.

La detención del sospechoso, el lunes, se debió a “la matanza injustificada” de unos 30 hámsteres el pasado marzo, llevada a cabo con la complicidad de una chica de 20 años, indicó Hiroyuki Nasu, una responsable de la policía en la ciudad de Miyako, en la zona de Iwate.

En el teléfono confiscado al hombre, la policía encontró videos sobre la masacre de roedores y mensajes intercambiados con esa joven, que apuntaban a que prepararon el acto.

“¿Dónde vamos a matar a los hámsteres, para divertirnos?”, decía uno de los mensajes citados por la policía.

El hombre había sido detenido en julio por matar en febrero a unos 20 roedores, esta vez con la complicidad de una joven de 19 años.

La policía anunció que continuará investigando para determinar si el sospechoso ha llevado a cabo otros actos parecidos.

*Con información de AFP.