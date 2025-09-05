Un destino que está ganando mayor popularidad entre los turistas es Japón. Decenas de millones de personas visitan cada año la mezcla de lo antiguo, lo nuevo y lo futurista de Tokio; los lugares Patrimonio de la Humanidad de Kotio; las aguas termales de Hakone, las posadas ryokan y el majestuoso monte Fuji.

Aparte de visitar los destinos más populares, los turistas también podrán viajar a “Shikoku para visitar las islas de arte contemporáneo del Mar Interior de Seto o embarcarte en experiencias menos conocidas, como el sendero costero de Michinoku, en Tohoku, y montar a caballo en el paisaje volcánico del Parque Nacional de Aso-Kuju, en Kyushu", explicó National Geographic.

Guía práctica para viajar a Japón y tener una experiencia inolvidable. | Foto: Getty Images

Mejor época para visitar Japón

Este país tiene sus encantos en diferentes estaciones del año. Según National Geographic, estas son las bondades de cada estación.

Primavera: el mayor atractivo de esta época son los cerezos en flor que se tiñen de rosa desde finales de marzo hasta mediados de abril. “En Tokio, disfruta de un picnic bajo los sakura en el Parque Ueno o de un relajado paseo por el río Meguro, bordeado de flores", reseñó la revista.

Verano: lo más destacado de esta época son los festivales, los fuegos artificiales del río Sumida en Tokio, a finales de julio. “A principios de agosto, en Aomori, gigantescas carrozas cubiertas de papel desfilan durante el Nebuta Matsuri, de una semana de duración", destacó el portal.

Otoño: en esta época se puede contemplar el rojo intenso y el amarillo dorado del koyo desde un baño onsen bien caliente en Jozankei Onsen o desde un asiento al aire libre en el ferrocarril del desfiladero de Kurobe, en Toyama.

Invierno: a inicio de febrero se puede visitar la ciudad de Sapporo, en Hokkaido, para contemplar las gigantescas esculturas de hielo del Festival de la Nieve. “A ochenta kilómetros, la nieve polvo de Niseko ofrece algunas de las mejores pistas de esquí y snowboard de Japón", reveló National Geographic.

Japón es un destino que ha ganado mayor popularidad en los últimos años. | Foto: AFP

Zonas clave para explorar en Japón

Según National Geographic, las zonas claves a visitar en Japón son Tokio antiguo, pasando por el barrio retro de Yanaka o visita el santuario Meiji Jingu. Otra recomendación es explorar el lado contemporáneo de la ciudad en el Omotesando o en las futuristas galerías teamLab.