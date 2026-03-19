Polémica por broma de Trump en encuentro con primera ministra de Japón en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a la máxima mandataria de Japón, Sanae Takaichi. La primera ministra del país asiático fue recibida por el mandatario norteamericano en la entrada del Despacho Oval.

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Complicidad y amabilidad fue lo que se pudo evidenciar entre los mandatarios desde el primer contacto. El presidente norteamericano abrió los brazos y recibió a la ministra japonesa con un caluroso abrazo.

President Trump welcomes the Prime Minister of Japan to the White House 🇺🇸🇯🇵 pic.twitter.com/YSisyAedxt — Margo Martin (@MargoMartin47) March 19, 2026

En su condición de potencia mundial, Japón parece ser un aliado estratégico clave para Estados Unidos. Por lo que la expectativa de la reunión estaba puesta en la participación y posición de la nación asiática en la coyuntura de guerra en Oriente Medio, entre las demás temáticas que son prioridad en la agenda binacional.

Sin embargo, se terminó llevando todo el foco el chiste que hizo Trump frente a Takaichi sobre el ataque japonés a Pearl Harbor (el país asiático envió aviones militares y bombardeó barcos y aviones estadounidenses en una base naval de Hawái el 7 de diciembre de 1941, cuando se llevaba a cabo la Segunda Guerra Mundial).

Un reportero japonés le manifestó a Trump la sorpresa de Tokio tras los bombardeos a Irán en los días pasados, a lo que el presidente de Estados Unidos respondió: “No conviene dar demasiadas señales. Al entrar en acción, no se lo contamos a nadie, porque buscábamos el factor sorpresa”.

“¿Y quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me avisaron de lo de Pearl Harbor?”, añadió en broma Trump frente a la primera ministra japonesa en la Casa Blanca.

🚨 HOLY SMOKES. President Trump just DROPPED THIS LINE on Japan!



JAPANESE REPORTER: Why didn't you tell Japan before the Iran war?



PRESIDENT TRUMP: "Why didn't you tell ME about PEARL HARBOR?!"



"You believe in surprise much more-so than US!"



😭😭 pic.twitter.com/B3jVbs1NDc — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 19, 2026

El comentario del presidente generó risas en los asistentes del Despacho Oval, sin embargo, se evidenció incomodidad en la mandataria japonesa, quien mantuvo una compostura de respeto durante la reunión.

¿Por qué es polémico este comentario?

El comentario evidenció incomodidad en la mandataria japonesa, ya que Trump apeló a un hecho histórico que mostraba grandes diferencias entre el país asiático y el norteamericano.

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En la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba del lado del bando del Eje, ya que buscaba expandirse por Asia, por lo que quería controlar territorios y recursos. Mientras que Estados Unidos era parte de los aliados. El ataque de Pearl Harbor fue el detonante para que el país americano entrara en la contienda.

Las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki fueron las consecuencias del ataque a la base naval de Hawái, por lo que recordar este momento oscuro de 1945 puede llegar a ser incómodo para cualquier asiático.