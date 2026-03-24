Relato de azafata sobreviviente tras accidente aéreo en Nueva York: “Fue un milagro”

El aeropuerto LaGuardia de Nueva York fue escenario del accidente aéreo más reciente en Estados Unidos. Según informaron las autoridades aeronáuticas, una aeronave de la aerolínea Air Canada impactó contra un camión de bomberos poco después de aterrizar.

Grave accidente en aeropuerto de Nueva York: dos muertos tras el choque de un vehículo y un avión

Luego de que el mundo conociera las imágenes del momento exacto en el que la aeronave chocaría con un camión de bomberos, las historias de los sobrevivientes empezaron a tomar cada vez más relevancia.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Video del momento en que el avión de Air Canada choca con un camión de bomberos en la pista de aterrizaje del Aeropuerto LaGuardia de Nueva York. pic.twitter.com/M3fHots3GF — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 23, 2026

Entre los sobrevivientes se destaca Solange Tremblay, la azafata que sigue con vida a pesar del accidente que conmocionó a Estados Unidos. La hija de la auxiliar de vuelo reveló el testimonio de su madre al noticiero canadiense TVA Nouvelles, el cual calificó como “un milagro”.

“Todavía estoy tratando de entender cómo sucedió todo esto… pero definitivamente tiene un ángel de la guarda que la protege”, declaró Sarah Lepine, la hija de Solange Tremblay.

Lepine reveló que su madre sufrió múltiples fracturas en su pierna, por lo que necesitará una intervención quirúrgica; no obstante, dio un parte de tranquilidad, señalando que permanece fuera de peligro.

¿Cómo sigue viva?

Según el relato de su hija, la azafata estaba en su asiento en el momento del impacto y eso le permite seguir con vida. “En el momento del impacto, su asiento salió despedido (a más de 300 pies) del avión”, reveló Lepine.

“¡Para, para!”: la angustiante conversación de los controladores de LaGuardia, en Nueva York, tras choque de avión de Air Canada contra un camión

Cuando los rescatistas fueron a rescatar a Tremblay, la habrían encontrado sujetada a su asiento, por lo que hizo el evento milagroso. Los expertos señalan que fue clave su cinturón de seguridad de cuatro puntos.

Jeff Guzzetti, experto en seguridad aérea, explicó en declaraciones a la agencia AP que la robustez de los asientos permite a las auxiliares de vuelo aumentar sus probabilidades de supervivencia en este tipo de accidentes.

Un CRJ-900 de Air Canada Express en la pista después de chocar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York. Foto: AFP

“(El asiento) está diseñado para soportar probablemente mayores impactos que los asientos de pasajeros, ya que se necesita un auxiliar de vuelo para ayudar a los pasajeros a salir del avión después de un accidente”, declaró Guzzetti a la agencia de prensa.

Los asientos auxiliares, fijos a la pared de la cabina, permiten a la tripulación ayudar a los pasajeros tras un accidente y ofrecen mayor protección en este tipo de coyunturas.

El aeropuerto LaGuardia suspendió temporalmente sus operaciones, lo que generó cancelaciones y desvíos de vuelos hacia otras terminales como el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, mientras se restablece gradualmente la operación aérea en Nueva York.