¿Qué se sabe sobre el avión privado con ocho personas a bordo que se estrelló en el aeropuerto de Estados Unidos?

Un avión privado con ocho personas a bordo se estrelló la noche del 25 de enero durante el despegue en el Aeropuerto Internacional de Bangor, en el estado de Maine, informaron autoridades federales de aviación de Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) confirmó a USA TODAY que la aeronave, un Bombardier Challenger 600, sufrió el accidente alrededor de las 7:45 de la noche, hora local, mientras intentaba despegar del aeropuerto.

El Aeropuerto Internacional de Bangor informó a través de una publicación en Facebook que se estaba investigando “un incidente en el aeropuerto” y que los servicios de emergencia se encontraban en el lugar evaluando la situación. El anuncio fue hecho poco antes de las 8:30 de la noche.

La Policía de Bangor confirmó que el incidente involucró a una sola aeronave. En un comunicado difundido hacia las 10:30 de la noche, las autoridades señalaron que los equipos de emergencia continuaban trabajando en el sitio y que las labores se extenderían durante varias horas antes de que se divulgara más información oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre el estado de las personas que viajaban en el avión. El aeropuerto informó que la pista fue cerrada tras el accidente e instó al público a evitar la zona. La terminal aérea permaneció cerrada y se registraron cancelaciones de vuelos, según indicó la Policía.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. La Policía Estatal de Maine está colaborando con las autoridades locales, según confirmó un portavoz oficial.

De acuerdo con un funcionario del Gobierno estadounidense citado por Reuters, tras el accidente se produjo un incendio de gran magnitud. La misma fuente señaló que la aeronave había llegado a Maine procedente de Texas.

El sitio especializado en seguimiento aéreo FlightRadar24 informó en la red social X que estaba monitoreando reportes sobre el accidente. Según los datos disponibles, el avión intentaba despegar del Aeropuerto Internacional de Bangor luego de haber aterrizado tras un vuelo desde Houston.

Registros federales indican que la empresa registrada como propietaria de la aeronave comparte una dirección en Houston con el bufete de abogados Arnold & Itkin, especializado en casos de lesiones personales. Según la FAA, el avión entró en servicio en abril de 2020.

El Aeropuerto Internacional de Bangor es una terminal de uso civil y militar ubicada en la ciudad de Bangor, a unos 207 kilómetros al noreste de Portland. Cuenta con una sola pista.

El accidente ocurrió en medio de una intensa tormenta invernal que ha afectado al noreste de Estados Unidos, con fuertes nevadas y temperaturas extremas. El Servicio Meteorológico Nacional mantenía vigente una alerta de tormenta invernal para Bangor, la tercera ciudad más grande de Maine, hasta la madrugada del 27 de enero.