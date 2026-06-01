¿Quiénes eran las cuatro víctimas del accidente aéreo en Meta? Revelan sus identidades

Las autoridades confirmaron las identidades de las cuatro personas que murieron luego de que una avioneta tipo Cessna 206 se accidentara pocos momentos después de despegar del aeropuerto Vanguardia, en Villavicencio.

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De acuerdo con la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos Civiles (DIACC), el siniestro ocurrió en la mañana de este lunes 1 de junio y comprometió a la aeronave de matrícula HK2521, perteneciente a la empresa Aerolíneas Llaneras (ARALL), que cubría la ruta entre Villavicencio y La Macarena.

“Lamentablemente, como resultado de este suceso, se confirma el fallecimiento de los cuatro ocupantes”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

Las víctimas fueron identificadas como el piloto Germán Galindo y los pasajeros César Augusto Calderón, Marcelo Alberto Ortiz y Diana Patricia Gama Torres. La revelación de sus nombres generó múltiples mensajes de condolencia en redes sociales, mientras familiares y allegados lamentan la tragedia.

Según información conocida preliminarmente, la aeronave presentó una emergencia durante la fase de despegue y terminó precipitándose cerca de Villavicencio. Organismos de socorro acudieron rápidamente al lugar del accidente, pero ninguno de los ocupantes logró sobrevivir.

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Tras lo ocurrido, la DIACC activó los protocolos de emergencia y ordenó el traslado de investigadores especializados para adelantar la recopilación de evidencias técnicas y testimoniales que permitan establecer qué originó el siniestro.

La entidad indicó además que la pista del aeródromo continúa operando con normalidad mientras avanzan las investigaciones.

Por ahora, las autoridades aeronáuticas trabajan en la inspección de los restos de la aeronave y en la reconstrucción de los últimos minutos del vuelo para determinar las causas exactas de una tragedia que hoy enluta al Meta.

La muerte de los cuatro ocupantes enluta a varias familias que hoy esperan respuestas sobre las circunstancias en las que se produjo el fatal siniestro y siguen de cerca los resultados de las investigaciones.