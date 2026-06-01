Barbosa redujo en un 82 % su deuda con acreedores y ejecuta obras de infraestructura por miles de millones de pesos

El municipio de Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá, logró reducir en un 82 % la deuda que mantenía con acreedores y avanzó en un proceso de saneamiento fiscal que, según la administración municipal, le ha permitido recuperar las finanzas y destinar mayores recursos a obras de infraestructura, vivienda, agua potable, cultura y deporte.

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El alcalde Juan David Rojas aseguró que al inicio de su administración recibió un municipio con una compleja situación financiera derivada de años de dificultades administrativas, procesos judiciales y problemas asociados al manejo de los recursos públicos.

“Luego de tener una historia triste, de tener muchas situaciones, procesos jurídicos y alcaldías enredadas por procesos de corrupción, esto nos generó la necesidad de revertir una historia y concentrarnos en gastarnos bien la plata que nos entra y eliminar todos los gastos de funcionamiento que no le estaban generando inversión al municipio”, afirmó.

De acuerdo con el mandatario, Barbosa registraba una deuda cercana a los 6.500 millones de pesos con acreedores, entre contratistas y proveedores de servicios, además de obligaciones bancarias certificadas por 19.000 millones de pesos.

Según explicó, tras la implementación de un plan de saneamiento fiscal, la deuda con acreedores se redujo hasta aproximadamente 1.150 millones de pesos, mientras que los compromisos financieros con entidades bancarias se ubican actualmente en 11.000 millones de pesos.

“Hoy tenemos un déficit para acreedores ya superado en el 82 %, es decir, que tenemos alrededor de unos 1.150 millones de pesos y, adicionalmente, una deuda certificada en banco de 11.000 millones de pesos”, señaló.

Rojas atribuyó estos resultados a una política de austeridad y a una reforma administrativa implementada en agosto de 2024, que permitió generar ahorros cercanos a los 260 millones de pesos mensuales.

“Hicimos una reforma administrativa que le permitió al municipio ahorrarse 260 millones de pesos mensuales. Llevamos un año donde nos hicimos un ahorro de más de 2.000 millones de pesos que impacta mucho el manejo de los recursos públicos”, indicó.

Los recursos liberados, según la administración municipal, han sido destinados a proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo social. Entre ellos se encuentra la urbanización Alejandro Echavarría, que contempla 130 soluciones de vivienda, así como seis acueductos multiveredales con inversiones cercanas a los 14.000 millones de pesos.

La Alcaldía también reportó avances en la construcción de una nueva Casa de la Cultura, un nuevo coliseo municipal, una piscina municipal y múltiples intervenciones en vías urbanas y rurales.

“Tenemos vías terciarias y vías urbanas pavimentadas para mejorar la movilidad y la calidad de vida de nuestra gente en la ruralidad”, explicó el alcalde.

A estas obras se suman la remodelación de escenarios deportivos, el mejoramiento de la estación del Cuerpo de Bomberos, la construcción del Parque Ambiental del corregimiento de Hatillo y la inversión en un nuevo centro de salud para esa zona rural del municipio.

Otro de los proyectos destacados es la sexta etapa del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, desarrollado en articulación con EPM, que contempla renovación de redes, ampliación de la capacidad de captación de agua y mejoramiento de la infraestructura vial.

“No solamente vamos a tener alcantarillado nuevo, sino también tubería nueva de agua potable y la expansión de la captación de agua que nos va a permitir que Barbosa no tenga servicio interrumpido de agua en los próximos 25 años”, afirmó Rojas.

El mandatario también destacó el avance del municipio en indicadores de desempeño fiscal y aseguró que uno de los objetivos de su administración es ubicar a Barbosa entre los diez municipios con mejor desempeño fiscal de Antioquia.

“Estamos generando mucha estandarización de procesos al interior de la administración. Le estamos dando un orden administrativo que nos va a permitir ser más eficientes y entregar datos muy certeros a la comunidad”, sostuvo.

Rojas afirmó además que la administración mantiene un enfoque de transparencia y destacó que actualmente el municipio no registra procesos ante la Contraloría relacionados con su gestión.

“Con transparencia, trabajando muy juiciosos. Es muy retador recibir auditorías viniendo de un municipio que estuvo en rojo durante muchos años”, concluyó el alcalde.