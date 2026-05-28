El pueblo patrimonio que queda a 130 kilómetros de Medellín y enamora con su clima y paisajes

Uno de los destinos más destacados del departamento de Antioquia es el municipio de Jardín.

Esta bella población está ubicada a 130 kilómetros de Medellín, en la subregión del suroeste.

Recibe el apodo de ‘más bello de Antioquia’ y es reconocido por su arquitectura colonial, “sus balcones coloridos y decorados con flores, sus colores y su amplio parque principal, que invita a la tertulia y permite un ambiente agradable para propios y extraños”, según señala el portal de turismo Antioquia Travel.

Además de la belleza de su zona urbana, Jardín cuenta con diferentes espacios llenos de verde en los que se pueden encontrar cascadas, lagos y rutas camineras que atraen a quienes disfrutan de la aventura, el senderismo y el contacto con la naturaleza. En sus alrededores se pueden encontrar finca-hoteles y hoteles rodeados de paisajes encantadores.

El pequeño pueblo de Antioquia que tiene nombre de ciudad del Eje Cafetero, un destino de hermosos miradores y verdes paisajes

Este es considerado uno de los municipios más lindos de Antioquia. Foto: Getty Images

Jardín invita a la aventura, pero cuando estés en este municipio recuerda visitar sus fincas cafeteras, disfrutar de sus trucheras y hacer un recorrido por sus referentes culturales e históricos de la zona urbana.

Historia

La Gobernación de Antioquia señala que Jardín fue fundado el 23 de mayo de 1863 y erigido como municipio 20 años después, el 3 de marzo de 1882. El trazado de sus calles y carreras estuvo a cargo del padre José María Gómez Ángel.

A través del decreto 1132 de 1985, el parque y el templo del municipio fueron declarados como monumento Nacional, actualmente, bien de interés cultural de la nación. “El recorrido por sus calles permite apreciar la arquitectura colonial de sus construcciones, los colores de sus fachadas y los balcones adornado de flores”, agrega la entidad.

El pueblo antioqueño con más de 400 años de historia: un mágico lugar rodeado de imponentes cañones y montañas

Adicionalmente, en su zona rural se pueden avistar hermosas aves, “pasear en garrucha (medio de transporte artesanal) y practicar senderismo de aventura en sus charcos y cascadas. De igual manera, se destaca por la elaboración y pintura de taburetes”.

Atractivos

El parque El Libertador es uno de los principales sitios de interés. Se caracteriza por tener una fuente de agua y, a su alrededor, ocho pequeños jardines.

El lugar es como una insignia de la cultura de la región que cautiva a sus visitantes por su construcción en piedra.

La Casa Museo Clara Rojas Peláez es también imperdible. Se encuentra dividida en dos partes: una construcción es ejemplo de la vivienda tradicional antioqueña, donde funcionan la tienda artesanal, la oficina de turismo, el archivo histórico y el museo de antigüedades; y en la otra se encuentra la biblioteca municipal Gabriel Peláez Montoya, entre otros espacios, explica Colombia Travel.

La basílica menor de la Inmaculada Concepción es otro lugar destacado. Se destaca por su estilo semigótico y por haber sido levantada con piedras labradas a mano que los feligreses traían de una cantera como penitencia por sus pecados, precisa el mismo sitio web.