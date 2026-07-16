Cinco planes para hacer en la ‘Esparta colombiana’, destino considerado cuna de la guitarra en Antioquia

El oriente de Antioquia es una de las subregiones de este departamento. Se caracteriza por ser una zona de climas variados, con una oferta paisajística muy atractiva y un nivel de desarrollo general alto, según la Gobernación del departamento.

El pueblo de Antioquia donde el centro histórico es una joya escondida; lindo destino de arquitectura colonial

Destaca por tener una gran riqueza hídrica que la ha convertido en la mayor productora de energía de Colombia. Por ella corren numerosos ríos, tales como El Nare, Rionegro, El Buey, Calderas y Samaná. En estas tierras se encuentra el Páramo de Sonsón y una zona de bosque húmedo tropical llamado el sistema del altiplano.

Alberga 23 municipios y uno de ellos, ubicado muy cerca de Medellín, es imperdible para visitar. Se le conoce como la ‘Esparta colombiana’, debido a que sus habitantes fueron grandes guerreros en la independencia de Colombia. Como la antigua ciudad griega de Esparta, este pueblo aportó soldados y líderes.

También recibe el apodo de la ‘cuna de la guitarra en Antioquia’, siendo considerada una fábrica artesanal de estos instrumentos musicales. Es un destino con grandes atractivos, entre ellos, su clima frío, templos históricos, construcciones coloniales, un museo con más de 1.500 cristos y parques ecológicos y recreativos.

Marinilla es uno de los destinos imperdibles en el oriente antioqueño. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Uno de los encantos que llama la atención es la colección de cruces, cristos y crucifijos que alberga la Casa de la Cultura José Duque Gómez. Este espacio resguarda 2.586 piezas, consideradas una de las colecciones más completas y originales del país.

Allí también destaca la oferta gastronómica, en la que resalta la cocina de autor y los sabores de la región, sin dejar de lado preparaciones tradicionales que hacen parte de la identidad local, como la arepa de maíz pija, la arepa de queso, el merengón y otras delicias típicas.

¿Qué hacer en este destino?

Además de recorrer sus museos y descubrir su riqueza histórica y cultural, Marinilla ofrece una variada oferta de actividades para quienes buscan experiencias al aire libre, contacto con la naturaleza y turismo cultural.

Este es uno de los pueblos más lindos y visitados cerca de Medellín, lo apodan el ‘paraíso turístico de Antioquia’

Parque Internacional del Arte: Este espacio combina expresiones artísticas con paisajes naturales. Allí los visitantes pueden recorrer senderos ecológicos, disfrutar de muestras gastronómicas, participar en talleres de arte y vivir una experiencia que integra cultura y naturaleza.

Parque Ecológico Los Alcaravanes: Este destino cuenta con actividades como senderismo, pesca deportiva, canopy, recorridos en cuatrimoto, cabalgatas y zonas para picnic, ideales para disfrutar en familia o con amigos.

El municipio de Marinilla está ubicado cerca de Medellín. Foto: Getty Images

Vereda El Pozo: Este lugar se caracteriza por sus paisajes naturales, la tranquilidad de su entorno y la presencia de árboles nativos y fuentes hídricas. Sus senderos de baja dificultad permiten caminar, descansar y conectarse con la naturaleza.

Casa Madre Zaku Kawariwan: Para quienes disfrutan del turismo cultural, es posible visitar este sitio ubicado en la vereda La Montañita. Allí, la comunidad arhuaca, asentada en el municipio desde hace cerca de dos décadas, comparte sus conocimientos sobre la cosmovisión indígena mediante actividades de intercambio de saberes y recorridos ecológicos.

Taller de instrumentos musicales: Es ideal porque los visitantes tienen la oportunidad de conocer de cerca el proceso artesanal de fabricación de las guitarras que han dado reconocimiento a Marinilla como uno de los principales referentes de este oficio en la región.