Antioquia se caracteriza por brindarles a los viajeros una oferta amplia de lugares para conocer y planes para desarrollar. Es una región en la que abundan los lindos paisajes con una cultura única y acogedora.

La reserva del oriente antioqueño con una de las cascadas más imponentes y bellas de la región; imperdible para los aventureros

Sus montañas verdes, valles profundos y hermosas cascadas ofrecen un escenario ideal para quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza, pues cada rincón de sus municipios invita a explorar senderos, practicar deportes al aire libre y disfrutar de vistas panorámicas.

Además, Antioquia es hogar de pueblos pintorescos como Santa Fe de Antioquia, Jericó, Jardín y Guatapé, donde la arquitectura colonial se mezcla con un ambiente relajado y acogedor.

Precisamente este último es uno de los más llamativos y visitado por los viajeros que buscan experiencias diferentes, en las que pueden mezclar ecoturismo, actividades de aventura, degustar una rica gastronomía y disfrutar de una de las vistas más lindas del oriente antioqueño.

Guatapé es considerado uno de los pueblos más coloridos y lindos de Colombia. Foto: Getty Images

El portal Corregimientos de Antioquia asegura que este es uno de los destinos turísticos más tradicionales e importantes del departamento con una oferta en turismo religioso, agroturismo, ecoturismo y deportes de aventura. Cuenta con hoteles, restaurantes, barcos, lanchas y sitios turísticos para disfrutar, contemplar, meditar y descansar y esl conocido como el ‘paraíso turístico de Antioquia’.

A esto se suma la belleza de su casco urbano donde los colores son una de sus particularidades, además de sus calles empedradas y su arquitectura bien conservada.

La piedra con túneles para conocer en Antioquia es ideal para escalar y practicar rappel

Uno de sus elementos culturales más representativos son los zócalos que aún se conservan en las fachadas de las casas del pueblo. Estos son considerados obras de arte en las que se dibujan, esculpen, tallan y pintan figuras geométricas, siluetas, momentos y formas que hablan de la idiosincrasia antioqueña, indica el sitio web Antioquia es Mágica.

Vista del embalse de Guatapé, uno de los principales atractivos de este municipio antioqueño. Foto: Diego Pineda / Cclprensa

Sitios de interés

Entre los lugares más representativos para visitar en este colorido pueblo, ubicado a menos de dos horas de Medellín, se encuentran, entre otros, la calle de Los Recuerdos, el malecón a orilla del Embalse de Guatepé y la famosa Piedra del Peñol que, sin duda, es uno de los puntos que más llama la atención de los viajeros, pues subir sus más de 700 escalones es todo un reto, pero llegar a la cima y apreciar la bella panorámica de la región es la mejor recompensa.

El embalse, ubicado en el antiguo casco urbano de El Peñol, que cubre la cuarta parte del municipio de Guatapé. Este ente hidrográfico está catalogado como el más extenso de Antioquia y uno de los más grandes de Colombia y se ha consolidado como un símbolo turístico debido a que ofrece una riqueza paisajística y recreativa enorme. Allí los viajeros pueden practicar todo tipo de deportes náuticos y realizar paseos en lanchas, motos acuáticas y yates.