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Las ciudades en el mundo que debe visitar después de cumplir 60 años; Colombia, en la lista

Estos son los destinos más apropiados para viajeros que buscan cultura y tranquilidad.

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Redacción Turismo
20 de mayo de 2026 a las 7:24 a. m.
Toda persona mayor de 50 años debería llevar en un viaje en avión ciertos objetos clave para evitar incomodidades.
Toda persona mayor de 50 años debería llevar en un viaje en avión ciertos objetos clave para evitar incomodidades. Foto: Getty Images

Estar por encima de los 60 años no significa ser sedentario y quedarse en casa, sino todo lo contrario. Es el momento en que muchos viajeros tienen el tiempo, la calma y las ganas para descubrir destinos alrededor del mundo.

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Hay ciudades en el mundo pensadas, casi sin querer, para ese perfil, que son accesibles, culturalmente llenas de mucha variedad y con un clima que no molesta a los viajeros.

¿A dónde viajar después de los 60 años?

Lisboa encabeza la lista, pues la capital portuguesa llama la atención con sus tranvías renovados, los museos adaptados y ese ambiente que hace que las personas quieran quedarse más de lo planeado.

Pasear por el barrio Alfama al atardecer, escuchar un fado (género musical) en una taberna o probar un pastel de Belén es una experiencia que no requiere esfuerzo físico, pero sí ganas de disfrutar.

Turismo en Lisboa, Portugal.
Turismo en Lisboa, Portugal. Foto: Getty Images

Sevilla es otro destino inevitable. En primavera y otoño, las temperaturas son algo que se agradece. La ciudad combina arquitectura monumental, una gran variedad de tapas y una vida cultural que nunca para.

Recorrer el barrio de Santa Cruz o visitar el Alcázar a ritmo pausado es exactamente lo que se necesita después de los 60.

Turismo en Sevilla, España.
Turismo en Sevilla, España. Foto: Getty Images

Budapest aparece en el radar por sus famosos balnearios termales y una arquitectura que parece sacada de otro siglo. Es una ciudad que invita a descansar de verdad, con cruceros por el Danubio y visitas guiadas especializadas para este tipo de viajeros.

Kioto, en Japón, es para quienes quieren algo más lejano pero igual de gratificante. Sus templos, jardines zen y la posibilidad de moverse con facilidad en transporte público la convierten en una joya cultural.

Turismo en Kioto, Japón.
Turismo en Kioto, Japón. Foto: Getty Images

Praga suma puntos por su centro histórico sin grandes barreras arquitectónicas y por una oferta cultural que mezcla música clásica, mercados medievales y una gran gastronomía.

Otros destinos que completan el top incluyen ciudades como Florencia, con sus museos de clase mundial; Valparaíso, en Chile, con su bohemia costera; Cartagena de Indias, en Colombia, con su magia caribeña y calles coloniales; San Sebastián, referente gastronómico global; y Oporto, que cada año gana más adeptos gracias a su vino, su luz atlántica y su carácter auténtico.