Los Cabos le apuesta al turismo de despedidas de soltera con una guía para visitantes

Los Cabos presentó una guía con recomendaciones para quienes planean celebrar una despedida de soltera en el destino turístico de Baja California Sur, México. La propuesta reúne opciones de hospedaje, gastronomía, actividades al aire libre, bienestar, compras y entretenimiento, además de consejos para la organización de este tipo de viajes.

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La iniciativa destaca que el destino, ubicado en el extremo sur de la península de Baja California Sur, combina escenarios donde convergen el desierto y el mar con una oferta de hoteles, restaurantes, espacios culturales y experiencias recreativas dirigidas a grupos de amigas que viajan para celebrar antes del matrimonio.

En materia de alojamiento, la guía incluye alternativas para distintos perfiles de visitantes. Entre ellas se encuentra el Hotel Tropicana Los Cabos, ubicado en el distrito histórico de San José del Cabo, una opción que también permite recorrer el Art Walk de la ciudad. Para quienes prefieren la modalidad todo incluido, recomienda el Hyatt Ziva Los Cabos y el Marquis All Inclusive, mientras que el Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal aparece como una de las opciones de hospedaje de mayor categoría del destino.

Un piloto de flyboard se eleva por el aire en Cabo San Lucas frente a un crucero anclado. Foto: Getty Images

Las actividades en el mar ocupan un lugar central dentro de las recomendaciones. El documento propone realizar recorridos en yate o catamarán con Cabo Adventures para navegar por la bahía, observar El Arco y disfrutar del atardecer sobre el océano Pacífico. También contempla la posibilidad de practicar paddle board o snorkel para quienes buscan experiencias acuáticas durante su estadía.

La guía incorpora además opciones para compras en Ánima Village, un complejo comercial que reúne marcas internacionales y espacios dedicados a la moda, los accesorios y los productos de belleza.

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En el apartado de bienestar, la publicación recomienda visitar Sensei at Zadún, a Ritz-Carlton Reserve, donde se ofrecen tratamientos corporales, piscinas de hidroterapia, sesiones de meditación y actividades inspiradas en la filosofía de “Mover, Nutrir y Descansar”.

La propuesta también dedica un espacio a la oferta gastronómica y de entretenimiento nocturno. Entre las recomendaciones figura Toro Latin Kitchen & Bar, del chef Richard Sandoval, así como Jazz on the Rocks, ubicado en Sunset Monalisa, establecimiento que combina música en vivo y vistas hacia El Arco.

Como actividades complementarias, el documento sugiere programar clases privadas de yoga frente al mar, sesiones fotográficas al atardecer, visitas al Pueblo Mágico de Todos Santos o recorridos por las galerías de arte de San José del Cabo.

Además de las recomendaciones de viaje, la guía incluye una serie de consejos para la planeación de la celebración. Entre ellos señala que “anticipación es la clave” para reservar actividades como paseos en yate, cenas, experiencias de bienestar y eventos nocturnos. También recomienda dejar espacios libres en el itinerario para descansar y crear un “Momento Central”, destinado a compartir anécdotas, brindar por la novia y fortalecer los vínculos entre las asistentes.

De acuerdo con la información divulgada, Los Cabos es un destino reconocido por su infraestructura turística y por una oferta que integra naturaleza, gastronomía, bienestar y actividades culturales, con una estrategia enfocada en atraer distintos segmentos de viajeros, entre ellos los grupos que eligen realizar despedidas de soltera antes de la celebración del matrimonio.