Turismo

Los Cabos, el vibrante paraíso mexicano que combina paisajes únicos con competencias deportivas internacionales

Con competencias de pesca, triatlón, automovilismo y golf, el destino atraerá en los próximos meses a miles de atletas y viajeros.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 9:57 p. m.
Deportes acuáticos en Los Cabos, México
Deportes acuáticos en Los Cabos, México | Foto: Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA) / API

En el corazón de Baja California Sur, México, Los Cabos se ha convertido en uno de los destinos más vibrantes del continente, no solo por su oferta de lujo, descanso y gastronomía, sino también por su papel como sede de algunos de los eventos deportivos más importantes de la región. Cada año, este enclave turístico recibe a atletas, aficionados y espectadores que llegan desde distintas partes del mundo para competir y disfrutar de su geografía única, lo que representa cerca del 10 % del gasto turístico del destino.

Durante la segunda mitad del año, Los Cabos reúne a pescadores, corredores, ciclistas, triatletas, golfistas y pilotos off-road en más de 20 torneos profesionales y amateurs que combinan adrenalina, espectáculo y contacto directo con la naturaleza.

Entre los más destacados, figura el Los Cabos Billfish Tournament, que cada octubre transforma a la llamada “Capital del Marlín” en escenario de un torneo internacional de pesca deportiva bajo la modalidad catch & release, con premios que superan el millón de dólares.

Ese mismo mes, el Ironman 70.3 Los Cabos desafía a los triatletas con 1.9 km de natación en mar abierto, 90 km de ciclismo por rutas desérticas y 21.1 km de carrera junto al océano. Las inscripciones, abiertas para amateurs y profesionales, alcanzan los 350 dólares en categoría individual.

Paisaje nocturno de Los Cabo San Lucas, México.
Paisaje nocturno de Los Cabo San Lucas, México. | Foto: Getty Images

En noviembre, la acción se traslada a la arena y el desierto con la Score Baja 1000, la carrera off-road más exigente del mundo, que convoca a equipos internacionales en un recorrido de casi mil millas. Los costos de inscripción varían entre 1,900 y 3,520 dólares, dependiendo del tipo de vehículo.

El calendario deportivo cierra en diciembre con el Los Cabos Golf Classic, torneo que combina competencia, lujo y paisajes espectaculares en campos de primer nivel como Cabo del Sol, Palmilla Golf Club y Quivira. Su modalidad Pro-Am permite que amateurs jueguen junto a golfistas profesionales, con inscripciones desde 200 dólares por persona.

Un piloto de flyboard se eleva por el aire en Cabo San Lucas frente a un crucero anclado.
Un piloto de flyboard se eleva por el aire en Cabo San Lucas frente a un crucero anclado. | Foto: Getty Images

Con precios que oscilan entre 200 y más de 5,000 dólares, Los Cabos ofrece experiencias deportivas únicas en escenarios naturales que van del mar al desierto, consolidándose como un destino ideal para quienes buscan unir aventura, competencia y descanso en un solo lugar.

