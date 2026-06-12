Aviso para la Selección Colombia en el Mundial 2026: grave problema va en aumento, a días del partido en México

La epidemia de Ébola que azota a la República Democrática del Congo, rival de Colombia en el grupo K del Mundial 2026, sigue ganando terreno, con un aumento del número de casos y una propagación a nuevas zonas geográficas, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Según las cifras comunicadas por el Ministerio de Salud de RD Congo y difundidas por la OMS, este 11 de junio había 676 casos confirmados, de los cuales hay 136 fallecidos, relacionados con la cepa poco común llamada Bundibugyo, causante de la epidemia, contra la que no existe ni vacuna ni tratamiento autorizado por el momento.

La mayoría de las infecciones se concentran en la provincia de Ituri, noreste del RD Congo, pero ya se han registrado casos en 34 zonas sanitarias repartidas entre Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, indicó la Organización Mundial de la Salud.

“Casi a diario se identifican casos en nuevas zonas sanitarias, lo que refleja tanto la magnitud real de la epidemia como la gran movilidad de la población”, alertó ante la prensa desde Ginebra (Suiza) Olivier le Polain, jefe de la unidad de Epidemiología y Análisis para Intervenciones de la OMS.

En la República Democrática del Congo, los sistemas de salud están debilitados y la inseguridad persiste, lo que hace que la respuesta a la epidemia sea “difícil”, según la OMS, que destaca que el país “cuenta, no obstante, con una sólida experiencia en la gestión del ébola, especialmente en las zonas actualmente impactadas”.

RD Congo es la más afectada en el Mundial

“Todavía hay puntos ciegos en algunas zonas de alto riesgo. El alcance exacto de la epidemia sigue siendo incierto. Se obtendrá una mayor visibilidad a medida que se sigan reforzando la vigilancia, el rastreo de contactos y la capacidad de realización de pruebas, especialmente en Kivu del Norte”, explicó el mandatario de la salud.

Jugadores de Congo celebran su clasificación al Mundial 2026. Foto: Anadolu via Getty Images

En cuanto al rastreo de contactos, “la situación está mejorando. Ahora alcanzamos algo más del 70 % de los contactos correctamente rastreados, lo que supone una clara mejora con respecto a la situación de hace una o dos semanas”, añadió el responsable de la OMS.

En la vecina Uganda, donde se había confirmado la presencia del Ébola en mayo, la agencia sanitaria de la Unión Africana (Africa CDC) indicó el jueves que la epidemia estaba ya “bajo control”, lo que parece ser un buen indicio.

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Tras todo esto y con el Mundial en marcha, los congoleses son de las últimas selecciones que se instalaron en el campamento base. El viaje a la Copa del Mundo fue un éxito, sumando duros protocolos de seguridad a los que fueron sometidos.

A eso se suman las restricciones en Europa que le cancelaron un amistoso y tuvieron que cumplir con una burbuja sanitaria en Bélgica para cumplir las peticiones de Estados Unidos.

Donald Trump / Selección RD Congo Foto: Getty Images

No solamente es el duro camino de la selección africana para cumplir ante la Fifa y el país organizador, sino que ahora su público es el que más sufre. Podría decirse que la hinchada congolesa es la más frustrada entre las 48 naciones participantes.

¿Colombia vs. Congo sin fiesta en las gradas?

Durante las eliminatorias en África y el repechaje Fifa ante Jamaica en México, quedó claro que los fanáticos de la RD Congo son de los más apasionados por su país.

El hincha “Lumumba”, por ejemplo, que es una estatua durante los 90 minutos en las gradas en homenaje al líder independentista Patrice Lumumba, es de lo más viral entre el color que ilumina en la Copa del Mundo. Además de la fiesta que ellos suelen armar mientras rueda la pelota.

El hincha de la República Democrática del Congo, Michel Kuka Mboladinga, rinde homenaje al difunto primer ministro Patrice Lumumba, permaneciendo inmóvil antes del partido. Foto: Gabriel BOUYS / AFP

El aviso para la Selección Colombia no es otro. El Estadio Akron de Guadalajara tendrá una baja considerada de hinchas congoleses el próximo 23 de junio (día del partido).

Incluso, “Lumumba”, quien por pedido de los mismos jugadores de RD Congo se esperaba para respaldar al equipo, siembra dudas de que pueda estar presente en México, por la contingencia de salud.

Grave problema para la Selección de la República Democrática del Congo, que ahora deberá luchar contra Uzbekistán y las favoritas Colombia y Portugal con gran baja sensible de su público, tras las restricciones por el Ébola.