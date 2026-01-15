Deporte y memoria

La estatua viviente de Lumumba, héroe de la RD Congo, en la Copa africana: el fútbol hizo memoria desde la tribuna

Un seguidor comprometido se llevó la atención del mundo imitando al carismático líder, asesinado luego de hacerse leyenda con un discurso en 1960, el día de la proclamación de la independencia del antiguo Congo belga.

Redacción Arcadia
15 de enero de 2026, 10:54 p. m.
El hincha de la República Democrática del Congo, Michel Kuka Mboladinga, rinde homenaje al difunto primer ministro Patrice Lumumba, permaneciendo inmóvil antes del partido.
El hincha de la República Democrática del Congo, Michel Kuka Mboladinga, rinde homenaje al difunto primer ministro Patrice Lumumba, permaneciendo inmóvil antes del partido. Foto: Gabriel BOUYS / AFP

Inmóvil durante los partidos de la RD Congo, el aficionado congoleño Michel Kuka Mboladinga quedará como uno de los iconos de la 35ª edición de la Copa de África en Marruecos, donde se convertía en la estatua viviente de Patrice Lumumba, héroe de la independencia del Congo.

La República Democrática del Congo cayó con honores en Rabat, 1-0 ante la potencia Argelia, que tuvo que esperar a la prórroga (minuto 119) para sellar su pase a los cuartos.

Kneecap: la fiscalía británica apela el retiro de cargos por terrorismo contra uno de sus raperos: ¿quiénes son?

El animador, objetivo de todas las cámaras, no falló en el estadio Moulay El Hassan, acompañado de varios centenares de aficionados de la República Democrática del Congo.

Por última vez, de pie sobre uno de los asientos, con la mirada fija en el infinito, el brazo derecho levantado, y el otro pegado al cuerpo, llamó la atención por su pose solemne, luciendo uno de sus trajes de colores chillones: chaqueta azul, corbata y pantalón rojo.

Su silueta se inspira en una estatua monocromo de Patrice Lumumba, primer ministro del Congo durante unos meses en 1960, instalada en su mausoleo en Kinshasa.

Patrice Lumumba: un retrato del dinero guineano - Sylis
Patrice Lumumba llevó al Congo a la independencia, y su figura es reverenciada en todo el continente. Foto: Getty Images
Según los historiadores, fue un discurso contundente contra el racismo de los colonos belgas lo que hizo entrar a Patrice Lumumba en la leyenda, el 30 de junio de 1960, día de la proclamación de la independencia del antiguo Congo belga.

Solo 75 días después, fue derrocado, y unos meses más tarde asesinado, el 17 de enero de 1961, a manos de mercenarios belgas y separatistas de la región de Alto Katanga.

Su cuerpo, disuelto en ácido, nunca llegó a ser encontrado. Este caso sigue suponiendo una de las páginas más oscuras de las relaciones entre Bélgica y su antigua colonia.

“Orgullo”

Para sus compatriotas, la encarnación de Patrice Lumumba hecha por Michel Kuka Mboladinga es un “orgullo”, afirma Houssen Ilunga, aficionado congoleño de 24 años.

Michel Kuka Mboladinga es “nuestro hermano”, apunta Laetitia Malula, aficionada de 30 años del país centroafricano.

Jered Bitobo, aficionado de 35 años, afirma que conoce “muy bien” a Michel Kuka Mboladinga, quien habría comenzado a ejercer el rol de estatua hace varios años para el AS Vita Club, un club congoleño.

Su última aparición fue en el juego entre Argelia y la RD del Congo en Rabat. Foto: Mboladinga
Su última aparición fue en el juego entre Argelia y la RD del Congo en Rabat, pero su impacto trascendió la copa y quizá inspire a otros. Foto: Mboladinga / AFP

“Es un mensaje fuerte, a nivel internacional como local. La mano abierta es un signo de paz y necesitamos paz en nuestro país”, señala.

Afirma desconocer el origen exacto de la inspiración de Michel Kuka Mboladinga, pero destaca el parecido físico con Patrice Lumumba y establece eventuales vínculos familiares entre el antiguo primer ministro y el aficionado.

“Una vez le pregunté: ‘¿Pero por qué no miras también los partidos?’ Me dijo: ‘Yo rezo al Señor, para que pueda acompañar a nuestro equipo, para que podamos ganar’”.

*Con información de AFP

