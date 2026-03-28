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Senegal mostró el título de la Copa África en un amistoso contra Perú y dio la vuelta olímpica pese a la orden de la CAF

La Selección de Senegal se resiste a acatar la orden de entregar el título del torneo continental a Marruecos.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

28 de marzo de 2026, 8:17 p. m.
Senegal muestra el título de la Copa África.
Senegal muestra el título de la Copa África. Foto: Getty Images

La Selección de Senegal no muestra intenciones de aceptar la solicitud de la Confederación Africana de Fútbol. Los senegaleses, que también se alistan para el Mundial 2026, presentaron el trofeo de la Copa África este sábado antes de ganar 2-0 el partido amistoso contra Perú, en París, Francia.

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Esto se da exactamente diez días después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF), le despojara del título ganado en la cancha el pasado mes de enero, cuando derrotaron a la Selección Marruecos en una polémica final en Rabat.

Final de la Copa África 2026
El centrocampista #26 de Senegal, Pape Gueye (izq.), y sus compañeros de equipo celebran su victoria al final de la final de la Copa Africana de Naciones (CAN) entre Senegal y Marruecos en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah en Rabat el 18 de enero de 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) Foto: AFP

En redes sociales se observa al capitán Kalidou Koulibaly con el trofeo en los brazos, saltó al césped del Stade de France seguido de todos sus compañeros durante una actuación musical del artista senegalés Youssou N’Dour.

¿Rebeldía o justa celebración por el título?

La Selección Senegal dio una vuelta al campo, durante la cual el trofeo fue pasando de mano en mano, jugador por jugador. Después, Koulibaly y el portero Edouard Mendy subieron hasta el palco presidencial del estadio y depositaron el trofeo delante de Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol.

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Desde muy temprano en París, miles de aficionados senegaleses y una pequeña representación de hinchas peruanos comenzaron a llegar al Estadio de Francia, al norte parisino, en medio de un gran ambiente, casi que desconociendo el fallo que dejó a Marruecos ganador del trofeo por un 3-0 en el escritorio.

En lo estrictamente deportivo, Senegal se impuso 2-0 con goles de Nicolas Jackson (41′) e Ismaila Sarr (54′). El combinado africano, sin el lesionado Sadio Mané y dando descanso a jugadores como Koulibaly y Mendy, dominó a la Bicolor en el debut del brasileño Mano Menezes como seleccionador, que tiene la obligación de regresar a los incas a la Copa Mundo.

Primera salida de Senegal tras la final

Ante Perú fue el primer partido para los Leones de la Teranga desde la final de la Copa África de Naciones el 18 de enero en Rabat, ganada entonces 1-0 ante Marruecos.

Hubo mucha polémica durante ese encuentro. Varios jugadores senegaleses abandonaron varios minutos el terreno de juego como protesta por un penal señalado a favor de Marruecos. Eso fue suficiente para el Comité Disciplinario de la Confederación Africana, que le retiró la victoria a Senegal.

Justificó su decisión en aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAN según los cuales si un equipo “se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final reglamentario del partido, se le considerará perdedor y quedará definitivamente eliminado de la competición en curso”.

En consecuencia, la Federación Senegalesa de Fútbol recurrió esta decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la más alta jurisdicción deportiva, y no renuncia por el momento a celebrar un título que considera suyo.