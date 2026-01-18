Senegal es campeón de la Copa de África y le da batacazo a Marruecos: final repleta de polémicas

Senegal es el nuevo campeón de la Copa Africana de Naciones. Este domingo, 18 de enero de 2026, venció a Marruecos, anfitrión de la competencia, en el estadio Prince Moulay Abdellah. Un batacazo realmente histórico.

Fue un 1-0 que se definió en tiempos extra, tras una final repleta de polémicas con el árbitro Jean Jacques Ngambo Ndala llevándose todos los focos.

En cuanto al tanto del triunfo, llegó sobre el minuto 94, cuando ya se disputaba el tiempo de adición. Un zapatazo de Pape Gueye silenció a los marroquíes y se convirtió en un gol de antología, de media distancia, imposible de parar para Bono.

🇸🇳🏆🇲🇦 ¡GOL DE SENEGAL Y POR AHORA SUEÑAN CON EL TÍTULO! #CopaAfricanaxWIN pic.twitter.com/yS6nA8n4gE — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026

Escándalo en la Copa Africana: Senegal se retiró de la final ante Marruecos tras polémico penal en contra

Sin embargo, otros hechos opacaron por completo la final de la Copa Africana de Naciones. Las decisiones arbitrales fueron polémicas e, incluso, llevaron a que se vieran acciones pocas veces vistas en los terrenos de juego.

Senegal es campeón tras abandonar la final y sufrir un controversial gol anulado a favor

Lo cierto es que desde antes de que se jugara la final de este domingo Senegal había denunciado situaciones polémicas ante la organización de la Copa Africana de Naciones y la Confederación Africana de Fútbol.

Ya en el partido, a los 91′ le anularon un gol a Senegal que había anotado Ismaïla Sarr. El árbitro Ngambo Ndala consideró que, antes, hubo falta de Abdoulaye Seck sobre el marroquí Hakimi que daba para invalidar la acción.

🇸🇳🏆🇲🇦¡Sobre la hora , Senegal anotaba este gol para ser campeón, pero el central lo anuló por una falta previa y se salvó Marruecos!#CopaAfricanaxWIN pic.twitter.com/Mw5yMKGbHF — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026

La decisión del juez no se entendió muy bien y despertó todo tipo de críticas entre la prensa y los aficionados. Incluso, con el partido ya terminado, aún hay personas refiriéndose a lo ocurrido por medio de redes sociales.

Sin embargo, instantes después, casi sobre los 100′, el central pitó un penal a favor de Marruecos que levantó dudas. ¿Era o no? Las opiniones están divididas, pero lo cierto es que parte de los jugadores de Senegal abandonó el terreno de juego.

El propio entrenador de Senegal, Pape Thiaw, les dijo a sus futbolistas que se salieran de la cancha y ellos hicieron caso. En contraste, el capitán senegalés, Sadio Mané, les pidió que volvieran al terreno de juego.

🇸🇳🏆🇲🇦 ¡TODO UN LÍDER! ¡Sadio Mané, jugador de la Selección de Senegal le pide a sus jugadores que regresen a la cancha a disputar la final! #CopaAfricanaxWIN pic.twitter.com/Jf3IZYJ790 — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026

Ya con los 22 en cancha, Marruecos cobró el penal en pies de Brahim Díaz, pero el futbolista del Real Madrid tomó una decisión insólita: le picó el balón al portero Mendy, y este apenas lo encajonó con facilidad.

¡NO TE LO PUEDO CREER BRAHIM DÍAZ! El jugador del Real Madrid picó el penal y lo atajó Mendy. Tendremos segundo tiempo extra en la #CopaAfricanaxWIN 🇸🇳🏆🇲🇦 pic.twitter.com/iB1T0DQmyy — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026

Díaz se puso pálido, el árbitro pitó el final de los 90′ y se fueron a tiempos extra. Fue allí donde Senegal ganó gracias a Pape Gueye y su golazo de media distancia.

Se trata de una final que le da la vuelta al mundo, por cómo se definió y por todo lo que ocurrió en el terreno de juego.