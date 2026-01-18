Deportes

Senegal es campeón de la Copa de África y le da batacazo a Marruecos: final repleta de polémicas

Senegal, luego de que le anularan un gol y de sufrir un penal en contra, es campeón de la Copa de África ante Marruecos.

Redacción Deportes
18 de enero de 2026, 10:01 p. m.
Senegal vs. Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones 2026.
Senegal vs. Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones 2026. Foto: AP

Senegal es el nuevo campeón de la Copa Africana de Naciones. Este domingo, 18 de enero de 2026, venció a Marruecos, anfitrión de la competencia, en el estadio Prince Moulay Abdellah. Un batacazo realmente histórico.

Fue un 1-0 que se definió en tiempos extra, tras una final repleta de polémicas con el árbitro Jean Jacques Ngambo Ndala llevándose todos los focos.

En cuanto al tanto del triunfo, llegó sobre el minuto 94, cuando ya se disputaba el tiempo de adición. Un zapatazo de Pape Gueye silenció a los marroquíes y se convirtió en un gol de antología, de media distancia, imposible de parar para Bono.

Escándalo en la Copa Africana: Senegal se retiró de la final ante Marruecos tras polémico penal en contra

Sin embargo, otros hechos opacaron por completo la final de la Copa Africana de Naciones. Las decisiones arbitrales fueron polémicas e, incluso, llevaron a que se vieran acciones pocas veces vistas en los terrenos de juego.

