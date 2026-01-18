Escándalo en la Copa Africana: Senegal se retiró de la final ante Marruecos tras polémico penal en contra

En el tiempo de adición de la final de la Copa Africana de Naciones, entre Senegal y Marruecos, se produjo un escándalo de talla mundial: cuando ya jugaban el tiempo de descuento (90′), el árbitro pitó un polémico penal a favor de Marruecos y los jugadores de Senegal abandonaron el terreno de juego.

🇸🇳🏆🇲🇦 ¡EL CUERPO TÉCNICO DE SENEGAL LE DICE A LOS JUGADORES QUE ABANDONEN EL TERRENO DE JUEGO TRAS EL PENAL PARA MARRUECOS! #CopaAfricanaxWIN pic.twitter.com/qgDxlQzsHH — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026

Los periodistas en la transmisión oficial del evento señalan que el propio técnico de Senegal, Pape Thiaw, les pidió a sus jugadores que abandonaran el terreno de juego en el estadio Prince Moulay Abdellah.

De hecho, en imágenes posteriores se ve que, evidentemente, los jugadores de Senegal sí se salieron de la cancha. Sin embargo, el propio capitán de la selección, Sadio Mané, fue a buscarlos hasta el camerino para que volvieran a ingresar.

Mientras el suceso ocurría, las redes sociales y los periodistas deportivos internacionales se empezaron a mover. Señalan que a Senegal le podría caer una dura sanción que, incluso, podría tener repercusiones en el Mundial 2026. Reiterando, es un rumor.

Brahim Díaz falló el penal para Marruecos de forma insólita

Ya cuando los jugadores de Senegal volvieron al terreno de juego, fue el jugador Brahim Díaz quien se dispuso a cobrar el penal a favor de Marruecos. ¿Qué hizo el futbolista del Real Madrid? Desperdició el cobro, tras un lanzamiento insólito donde le picó el balón al portero senegalés, Édouard Mendy.

Mendy apenas se quedó quieto y con absoluta facilidad atajó el balón. Fue la última jugada del partido, el árbitro Ndala Ngambo pitó el final y se fueron a tiempos extra con un 0-0 en el marcador.

Las cámaras mostraron a Brahim Díaz y estaba pálido. El banco técnico de Marruecos tuvo que darle apoyo, pues el futbolista quedó absolutamente descompensado después de lo que hizo. Cabe recordar que él y sus compañeros son anfitriones en esta edición de la Copa Africana de Naciones.

¡NO TE LO PUEDO CREER BRAHIM DÍAZ! El jugador del Real Madrid picó el penal y lo atajó Mendy. Tendremos segundo tiempo extra en la #CopaAfricanaxWIN 🇸🇳🏆🇲🇦 pic.twitter.com/iB1T0DQmyy — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026

Ahora, tras los 90′ ya completados, el campeón de la Copa de África se definirá en los tiempos extra o en los tiros desde el punto penal. Se trata de una final repleta de polémicas, pues antes del penal a favor de Marruecos, a Senegal le anularon un gol.

Ndala Ngambo está en el ojo del huracán y sus decisiones seguramente traerán polémica conforme pasen las horas posfinal. Incluso, desde antes, la Federación Senegalesa de Fútbol había publicado un comunicado, quejándose de varios puntos al respecto. El requerimiento llegó hasta la propia Confederación Africana de Fútbol.