Caos en Marruecos y fuertes imágenes: batalla campal en partido entre Olympique Safi y USM Alger dejó heridos

El fútbol internacional vuelve a ser noticia por hechos ajenos a la pelota. Lo que debía ser una fiesta deportiva entre Olympique Safi (Marruecos) y el USM Alger (Argelia) se transformó en uno de los episodios más violentos de los últimos tiempos en el norte de África.

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La tensión, que ya se sentía en las gradas debido a la histórica rivalidad regional, estalló antes de comenzar el partido, dejando varios heridos y una imagen deplorable para el deporte. Las imágenes dan la vuelta al mundo.

Los incidentes comenzaron cuando cientos de aficionados del Olympique Safi burlaron los cercos de seguridad e invadieron el terreno de juego. Lo que inicialmente parecía que la Policía podía controlar, rápidamente escaló a una agresión directa contra los jugadores del USM Alger de Argelia.

TOTALEMENT HONTEUUX CE QUI SE PASSE AU MAROC.

LES SUPPORTERS DE L'OC SAFI SONT ENTRES SUR LA PELOUSE ET ILS ONT AGRESSE DES JOUEURS DE L'USM ALGER AVANT LE DEBUT DE MATCH DE CETTE DEMI-FINALE RETOUR DE LA COUPE DE LA CAF. pic.twitter.com/MwLvW0U81x — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) April 19, 2026

Los futbolistas del USM Alger tuvieron que correr desesperadamente hacia los vestuarios para proteger su integridad física mientras volaban objetos contundentes desde todos los sectores del estadio.

La fuerza pública se vio desbordada por la magnitud de la turba, recurriendo al uso de gases lacrimógenos que terminaron afectando también a familias y niños que se encontraban en las zonas bajas de la tribuna, generando escenas de asfixia y pánico colectivo.

Batalla campal empaña el duelo entre Olympique Safi y USM Alger

Las repercusiones no se han hecho esperar. Se espera que la UAFA (Unión de Asociaciones de Fútbol Árabe) imponga sanciones ejemplares contra el Olympique Safi, que podrían incluir la suspensión del estadio por varias jornadas y multas económicas de gran calibre.

Este incidente reaviva el debate sobre los protocolos de seguridad en los torneos regionales y la necesidad de erradicar la violencia de los estadios, que una vez más secuestra la emoción del fútbol.

Très graves incidents entre les supporters de l'Olympique de Safi 🇲🇦 et de l'USM Alger 🇩🇿 en demi-finale de la Coupe de la Confédération Africaine ! ⚔️🌍



Le match est actuellement suspendu après que de très nombreux supporters aient envahi la pelouse. 😳 pic.twitter.com/pySHVV7emf — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 19, 2026

Los testimonios desde el lugar describen una “cacería” contra los integrantes del USM Alger. El cuerpo técnico y los jugadores visitantes fueron perseguidos por individuos armados con objetos contundentes.

Mientras algunos lograban refugiarse en los túneles, otros quedaron atrapados en el campo, siendo víctimas de empujones y golpes. La policía local, desbordada, utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, lo que provocó una estampida en las tribunas laterales donde familias enteras buscaban una salida desesperada.

🔴 Les joueurs de l’USM Alger 🇩🇿 ont été la cible d’agressions physiques de la part de supporters de Safi 🇲🇦😡, dans un contexte de défaillance sécuritaire manifeste.



Aucun dispositif visible, ni forces de l’ordre sur la pelouse pour assurer leur protection ❌️. Une situation… pic.twitter.com/S8peYBEgT7 — La Gazette du Fennec (@LGDFennec) April 19, 2026

Se reportan decenas de heridos, incluyendo miembros de la seguridad privada y periodistas que cubrían el evento. Las imágenes de los destrozos en los vestuarios y las sillas del estadio lanzadas como proyectiles han dado la vuelta al mundo, generando un rechazo unánime de las federaciones de ambos países, Argelia y Marruecos.