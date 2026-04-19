Luis Díaz desató terremoto en Real Madrid: filtran jugadores que se irán tras desastrosa temporada

El Real Madrid pasa por uno de sus peores momentos: quedó eliminado de la Champions League con un golazo de Luis Díaz y está a nueve puntos del Barcelona en LaLiga.

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Por lo mismo, el conjunto español está a nada de quedarse sin un título en la presente temporada. Tal parece que la directiva ya pasó la página y está pensando en el próximo periodo.

El medio Mundo Deportivo destapó que no es bueno el ambiente que se vive al interior de la Casa Blanca y ya se habrían tomado varias decisiones relacionadas con el técnico Álvaro Arbeloa y algunos jugadores.

Pese a que el entrenador español logró alcanzar una cierta tranquilidad al interior de la plantilla, los resultados no han sido lo esperados: 13 victorias en 21 partidos.

Jugadores del Real Madrid. Foto: Getty Images

Ante esto y más allá de lo que suceda en el campeonato local, ya se habría tomado la decisión de que salga del cargo para la próxima temporada. Sin embargo, el anuncio oficial solo se hará cuando se termine el calendario.

Incluso, el medio mencionado señala que ya se tiene en carpeta a las principales opciones para reemplazarlo: Jürgen Klopp, Didier Deschamps y Mauricio Pochettino.

“Zidane, aunque siempre presente en las quinielas, parece descartado debido a su compromiso con la selección francesa. Además, el club podría plantearse una reforma estructural más amplia, que incluiría cambios en la dirección deportiva y una posible entrada de inversores”, precisó.

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El entrenador no sería el único sacrificado, ya que la directiva del Real Madrid también tendría tomada la decisión de hacer movimientos al interior de la plantilla.

Según Mundo Deportivo, por lo menos son ocho los jugadores que podrían salir del conjunto español, dentro de los que se encuentran los nombres de Dani Carvajal, David Alaba y Dani Ceballos.

Asimismo, ya se estarían analizando las posiciones que se tienen que reforzar y las más prioritarias serían lateral derecho, centro de la defensa y mediocampo.

De la misma forma, los dirigentes ya estarían estudiando la posibilidad de que dos de los futbolistas que están a préstamo y que han tenido una muy buena temporada, puedan regresar para la próxima.

Jugadores del Real Madrid. Foto: AFP

"Endrick regresará y se recomprará a Nico Paz. Con estas decisiones, el Real Madrid busca sentar las bases para recuperar su protagonismo en la próxima temporada", señala la publicación.

La idea sería, indicó el medio, comenzar a planificar un trabajo a largo plazo, que vaya más allá de la siguiente temporada y que devuelva al Madrid a las posiciones que históricamente ha ocupado, pero sumando a esto un buen juego.

Por lo pronto, resta esperar a lo que suceda en los últimos partidos, ya que se necesita prácticamente de un milagro para que puedan ganar LaLiga, aunque en el fútbol todo puede pasar.