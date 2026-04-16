Crítica al Liverpool tras estelar noche de Luis Díaz ante Real Madrid: exjugador levantó polémica

Hay ruido en Inglaterra tras la estelar actuación de Luis Díaz ante Real Madrid, el pasado 15 de abril, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Un reconocido exjugador de fútbol le tiró un vainazo al Liverpool por haber vendido al guajiro, en 2025, para quedarse con Cody Gakpo.

Los números detallan lo determinante que ha sido Luis Díaz en Bayern Múnich, equipo que le pagó cerca de 70 millones de euros al Liverpool por los servicios del guajiro. Hoy, el cuadro bávaro está en semifinales de Champions, y pelea por todo en Alemania, mientras los reds están sin aspiraciones de nada y con su técnico, Arne Slot, en la cuerda floja.

Fue Micah Richards quien le lanzó la crítica a Liverpool. A día de hoy, Richards es comentarista deportivo pero fue recordado como un importante jugador de fútbol que ganó dos Premier League al servicio del Manchester City.

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Micah Richards: “¿Vender a Luis Díaz para quedarse con Gakpo? Eso no es solo un error futbolístico”

Las palabras de Micah Richards fueron para CBS Sports: “Tenemos que ser realistas con esto. No puedo entender esa decisión. ¿Vender a Luis Díaz para quedarse con Gakpo? Eso no es solo un error futbolístico, es una mala decisión de vida, si me permiten decirlo así. Es ridículo”.

Luego, añadió: “Estás viendo a Díaz ahora en el Bayern Múnich, destrozándolo en el escenario más grande, actuando de forma electrizante, marcando contra el Real Madrid… y piensas: ¿cómo dejó que se fuera el Liverpool?“.

Y, sentenció: “Es un jugador que cambia el juego, un tipo que trae caos, energía y momentos de magia. El Liverpool no solo perdió a un jugador… perdió una joya. Joya absoluta”.

Micah Richards habló del gran presente de Luis Díaz en Bayern Múnich y le tiró un vainazo a Liverpool. Foto: Getty Images

Los elogios no paran sobre Luis Díaz

Desde su propio equipo hasta la prensa alemana. Lo cierto es que todos centran sus elogios sobre Luis Díaz, quien con su agónico golazo destrabó el empate contra Real Madrid para el delirio de todo Allianz Arena.

¡¡¡LUCHO SALVADOR!!! ¡¡GOLAZO DE LUIS DÍAZ PARA EL EMPATE DE BAYERN MÚNICH Y EL 5-4 GLOBAL CONTRA REAL MADRID!!



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Ahora, Bayern Múnich jugará las semifinales de la Champions League contra PSG. De ganar el ida y vuelta, el cuadro alemán pasaría a la final que se disputará en Budapest, y allí enfrentaría al ganador entre Arsenal y Sporting Lisboa.

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En zona mixta, tras marcarle al Madrid, Luis Díaz dijo: “Está en en el top tres. Sino es que es el número uno de mi carrera, no sé. Creo que este ha sido uno de los de los que más me han gustado y más significado tienen por el tramo, porque era este partido, en ese momento super complicado y que necesitábamos el resultado. Gracias a Dios pude sacar ese bonito tanto y poder ayudar al equipo para pasar a la siguiente ronda”, en declaraciones recogidas por As Colombia.