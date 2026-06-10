Ranking FIFA para el Mundial 2026: así se ubica Colombia tras Jordania, Costa Rica y amistosos de Portugal e Inglaterra

Finalizan los partidos amistosos y toda la atención se concentra en el Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. La Selección Colombia ya está en la ciudad de Guadalajara, donde tiene su campamento base y alista su actividad en el Grupo K.

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La jornada del día antes de la inauguración de la Copa del Mundo dejó a Portugal e Inglaterra como protagonistas. Los portugueses le ganaron a Nigeria con algunas dudas cerca de Lisboa, mientras que los ingleses hicieron lo propio con Costa Rica tras contundente 3-0 en el Exploria Stadium de Orlando, Estados Unidos.

En lo que a la Selección Colombia se refiere, tuvo compromisos contra la misma Costa Rica en la ciudad de Bogotá y Jordania en San Diego, California. La Tricolor de Néstor Lorenzo sacó los seis puntos y además se probaron varios jugadores y algunas variantes tácticas.

En otros partidos clave de la jornada, Argentina paseó por Alabama y le ganó 3-0 a Islandia, mientras que Francia se impuso 3-1 ante Irlanda del Norte. España superó 3-1 a la Selección Perú y Brasil venció 2-1 a Egipto. Todas estas potencias ocupan los primeros lugares de la última actualización del ranking FIFA.

Panorama en ranking Fifa: así va Colombia y cómo se movió todo. Foto: Getty Images

La gran sorpresa en el listado es Marruecos, que no suelta la séptima posición pese al empate en su última salida, 1-1 con la Noruega de Erling Haaland. Países Bajos, que precisamente venció 2-1 a Uzbekistán, próximo rival de Colombia, es octavo. Noveno es Bélgica y cierra Alemania.

Colombia en el top 15 del ranking FIFA

Sigue Croacia en la undécima posición y ahí se encuentra la Selección de Italia, que es la máxima ausente en el Mundial 2026. En la casilla 13° se ubica la Selección Colombia, que con una buena presentación en la Copa del Mundo podría superar a los italianos.

México subió una posición tras golear a Serbia en amistoso (5-1) y cierra el Top 15 la Selección de Senegal, que empató 0-0 con Arabia Saudita.

Jugadores de Colombia posan antes del partido amistoso internacional de fútbol entre Colombia y Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, el 7 de junio de 2026. (Foto de SANDY HUFFAKER / AFP) Foto: AFP

Tras Argentina, líder absoluto del Ranking FIFA, y Brasil, Colombia es el tercer latinoamericano en el ranking FIFA y le sigue México. La Selección Uruguay de Marcelo Bielsa es 16.ª y Estados Unidos es 17.º.

Con un honroso puesto 13, pero con la presión para meterse en el top 10, la Selección Colombia se mentaliza en realizar el mejor Mundial de su historia y espera dar el golpe en el Grupo K, donde comparte con Portugal, RD Congo y Uzbekistán.

Puesto 1: Argentina

Puntos totales: 1877.27

1877.27 Último resultado: Ganó 3-0 a Islandia

Puesto 2: España

Puntos totales: 1874.71

1874.71 Último resultado: Ganó 3-1 a Perú

Puesto 3: Francia

Puntos totales: 1870.70

1870.70 Último resultado: Ganó 3-1 a Irlanda del Norte

Puesto 4: Inglaterra

Puntos totales: 1828.02

1828.02 Último resultado: Ganó 3-0 a Costa Rica

Puesto 5: Portugal

Puntos totales: 1767.85

1767.85 Último resultado: Ganó 2-1 a Nigeria

Puesto 6: Brasil

Puntos totales: 1765.86

1765.86 Último resultado: Ganó 2-1 a Egipto

Puesto 7: Marruecos

Puntos totales: 1755.10

1755.10 Último resultado: Empató 1-1 ante Noruega

Puesto 8: Países Bajos

Puntos totales: 1753.57

1753.57 Último resultado: Ganó 2-1 a Uzbekistán

Puesto 9: Bélgica

Puntos totales: 1742.24

1742.24 Último resultado: Ganó 5-0 a Túnez

Puesto 10: Alemania

Puntos totales: 1735.77

1735.77 Último resultado: Ganó 2-1 a Estados Unidos

Puesto 11: Croacia

Puntos totales: 1714.87

1714.87 Último resultado: Ganó 2-1 a Eslovenia

Puesto 12: Italia

Puntos totales: 1704.73

1704.73 Último resultado: Ganó 1-0 a Grecia

Puesto 13: Colombia

Puntos totales: 1698.35

1698.35 Último resultado: Ganó 2-0 a Jordania

Puesto 14: México

Puntos totales: 1687.48

1687.48 Último resultado: Ganó 5-1 a Serbia

Puesto 15: Senegal

Puntos totales: 1684.07

1684.07 Último resultado: Empató 0-0 ante Arabia Saudí

Puesto 16: Uruguay

Puntos totales: 1673.07

1673.07 Último resultado: Sin partido reportado

Puesto 17: Estados Unidos

Puntos totales: 1671.23

1671.23 Último resultado: Perdió 1-2 ante Alemania

Puesto 18: Japón

Puntos totales: 1661.58

1661.58 Último resultado: Ganó 1-0 a Islandia

Puesto 19: Suiza

Puntos totales: 1650.06

1650.06 Último resultado: Empató 1-1 ante Australia

Puesto 20: RI de Irán