Ranking FIFA para el Mundial 2026: así se ubica Colombia tras Jordania, Costa Rica y amistosos de Portugal e Inglaterra

Finalizan los partidos amistosos y toda la atención se concentra en el Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. La Selección Colombia ya está en la ciudad de Guadalajara, donde tiene su campamento base y alista su actividad en el Grupo K.
La jornada del día antes de la inauguración de la Copa del Mundo dejó a Portugal e Inglaterra como protagonistas. Los portugueses le ganaron a Nigeria con algunas dudas cerca de Lisboa, mientras que los ingleses hicieron lo propio con Costa Rica tras contundente 3-0 en el Exploria Stadium de Orlando, Estados Unidos.
En lo que a la Selección Colombia se refiere, tuvo compromisos contra la misma Costa Rica en la ciudad de Bogotá y Jordania en San Diego, California. La Tricolor de Néstor Lorenzo sacó los seis puntos y además se probaron varios jugadores y algunas variantes tácticas.
En otros partidos clave de la jornada, Argentina paseó por Alabama y le ganó 3-0 a Islandia, mientras que Francia se impuso 3-1 ante Irlanda del Norte. España superó 3-1 a la Selección Perú y Brasil venció 2-1 a Egipto. Todas estas potencias ocupan los primeros lugares de la última actualización del ranking FIFA.
La gran sorpresa en el listado es Marruecos, que no suelta la séptima posición pese al empate en su última salida, 1-1 con la Noruega de Erling Haaland. Países Bajos, que precisamente venció 2-1 a Uzbekistán, próximo rival de Colombia, es octavo. Noveno es Bélgica y cierra Alemania.
Colombia en el top 15 del ranking FIFA
Sigue Croacia en la undécima posición y ahí se encuentra la Selección de Italia, que es la máxima ausente en el Mundial 2026. En la casilla 13° se ubica la Selección Colombia, que con una buena presentación en la Copa del Mundo podría superar a los italianos.
México subió una posición tras golear a Serbia en amistoso (5-1) y cierra el Top 15 la Selección de Senegal, que empató 0-0 con Arabia Saudita.
Tras Argentina, líder absoluto del Ranking FIFA, y Brasil, Colombia es el tercer latinoamericano en el ranking FIFA y le sigue México. La Selección Uruguay de Marcelo Bielsa es 16.ª y Estados Unidos es 17.º.
Con un honroso puesto 13, pero con la presión para meterse en el top 10, la Selección Colombia se mentaliza en realizar el mejor Mundial de su historia y espera dar el golpe en el Grupo K, donde comparte con Portugal, RD Congo y Uzbekistán.
Puesto 1: Argentina
- Puntos totales: 1877.27
- Último resultado: Ganó 3-0 a Islandia
Puesto 2: España
- Puntos totales: 1874.71
- Último resultado: Ganó 3-1 a Perú
Puesto 3: Francia
- Puntos totales: 1870.70
- Último resultado: Ganó 3-1 a Irlanda del Norte
Puesto 4: Inglaterra
- Puntos totales: 1828.02
- Último resultado: Ganó 3-0 a Costa Rica
Puesto 5: Portugal
- Puntos totales: 1767.85
- Último resultado: Ganó 2-1 a Nigeria
Puesto 6: Brasil
- Puntos totales: 1765.86
- Último resultado: Ganó 2-1 a Egipto
Puesto 7: Marruecos
- Puntos totales: 1755.10
- Último resultado: Empató 1-1 ante Noruega
Puesto 8: Países Bajos
- Puntos totales: 1753.57
- Último resultado: Ganó 2-1 a Uzbekistán
Puesto 9: Bélgica
- Puntos totales: 1742.24
- Último resultado: Ganó 5-0 a Túnez
Puesto 10: Alemania
- Puntos totales: 1735.77
- Último resultado: Ganó 2-1 a Estados Unidos
Puesto 11: Croacia
- Puntos totales: 1714.87
- Último resultado: Ganó 2-1 a Eslovenia
Puesto 12: Italia
- Puntos totales: 1704.73
- Último resultado: Ganó 1-0 a Grecia
Puesto 13: Colombia
- Puntos totales: 1698.35
- Último resultado: Ganó 2-0 a Jordania
Puesto 14: México
- Puntos totales: 1687.48
- Último resultado: Ganó 5-1 a Serbia
Puesto 15: Senegal
- Puntos totales: 1684.07
- Último resultado: Empató 0-0 ante Arabia Saudí
Puesto 16: Uruguay
- Puntos totales: 1673.07
- Último resultado: Sin partido reportado
Puesto 17: Estados Unidos
- Puntos totales: 1671.23
- Último resultado: Perdió 1-2 ante Alemania
Puesto 18: Japón
- Puntos totales: 1661.58
- Último resultado: Ganó 1-0 a Islandia
Puesto 19: Suiza
- Puntos totales: 1650.06
- Último resultado: Empató 1-1 ante Australia
Puesto 20: RI de Irán
- Puntos totales: 1619.58
- Último resultado: Ganó 2-0 a Malí