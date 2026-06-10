Mundial 2026: ¿No encuentra monas? Panini Colombia anuncia cuándo volverán a llegar las láminas del álbum

Panini Colombia anunció una serie de acciones dirigidas a los coleccionistas del álbum del Mundial 2026; debido a que las monas para completarlo están agotadas debido a la alta demanda desde su lanzamiento en el país.

Álbum Panini 2026: presupuesto para llenarlo, valores, lo que no sabe y mucho más

A través de un comunicado oficial, la compañía señaló que la recepción del álbum y las monas ha superado sus previsiones iniciales.

Según indicó, “miles de aficionados, familias y coleccionistas han convertido este lanzamiento en un fenómeno nacional”, lo que ha generado una amplia búsqueda de láminas y productos relacionados con la colección.

En diversas ciudades se ha dificultado la compra de las láminas. Foto: Panini

Como parte de las medidas adoptadas para facilitar la consecución de las piezas faltantes, Panini informó que pondrá en marcha intercambios oficiales.

De acuerdo con la empresa, estos espacios estarán destinados a que los coleccionistas puedan encontrar las láminas necesarias para completar sus álbumes.

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Además, anunció que el próximo 15 de julio habilitará un servicio oficial de completación. Mediante este mecanismo, los usuarios podrán solicitar las últimas 30 láminas que les hagan falta para terminar la colección, sujeto a disponibilidad. La compañía indicó que las condiciones y términos del servicio pueden consultarse en la última página del álbum.

La firma también confirmó que a partir del 18 de junio recibirá una nueva llegada de producto. En ese sentido, aseguró que informará oportunamente cuáles serán los puntos autorizados para su distribución y venta.

Otra de las medidas anunciadas consiste en la divulgación de puntos de venta por regiones del país que cuenten con existencias disponibles. Según explicó la empresa, la iniciativa busca facilitar el acceso de los aficionados a los productos de la colección en diferentes zonas del territorio nacional.

El próximo 18 de junio llegarán más unidades del albúm al país. Foto: Panini

En el comunicado, Panini señaló además que mantiene activa la venta de láminas y productos oficiales a través de su plataforma digital, con el propósito de atender la demanda registrada durante las últimas semanas.

La compañía aprovechó el pronunciamiento para aclarar que “no se ha incrementado el precio de venta al público” de los productos asociados a la colección.

En ese sentido, recordó que los precios sugeridos por la marca son de 5.000 pesos por sobre, 520.000 pesos por caja de 104 sobres, 49.900 pesos para el álbum en pasta dura y 14.900 pesos para la edición en pasta blanda.