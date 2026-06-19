Cristiano Ronaldo y Messi ‘destruidos’: perrito se vuelve viral tras destrozar el álbum Panini del Mundial 2026 de su dueño

A pocos días de que arrancara la Copa Mundial de la Fifa 2026, un perro se convirtió en el protagonista inesperado de las redes sociales después de quedar como el principal sospechoso de un verdadero atentado contra un álbum Panini.

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En video quedó grabado que el animal destruyó por completo la colección de estampas de su dueño.

El video, publicado en TikTok, se viralizó rápidamente y desató una ola de comentarios de aficionados al fútbol y coleccionistas de estampas que, entre risas y resignación, vieron cómo meses de cambiatones y ahorro terminaron convertidos en confeti.

La grabación fue compartida por la usuaria @fernandaaarmenta en TikTok, y en cuestión de horas dio la vuelta al país.

Portada del Álbum del Mundial 2026, elaborado por Panini. Foto: Panini

En las imágenes aparece un perro de raza pastor belga malinois sentado sobre un sofá mientras, a su alrededor, se observan muchas partes de páginas del álbum oficial del Mundial 2026 esparcidos por el piso.

Aunque el video dura solamente siete segundos fue suficiente para que llamara la atención de miles de usuarios que no tardaron en compartirlo y comentarlo, convirtiéndolo en uno de los contenidos más comentados del momento en redes.

En ese clip se puede ver a la mascota observando lo que había hecho mientras mueve ligeramente la cola, en una actitud que muchas personas en las redes interpretaron como una mezcla de inocencia y culpa, ese gesto tan común de los perros cuando saben que algo no salió bien, pero igual quieren caerle bien a todo el mundo.

Además, algo que hizo que la publicación llamara la atención fue que estuvo acompañada por un audio viral en el que se escucha la voz de un niño diciendo “no pasa nada mamá, no pasa nada, ya cálmate”.

En la descripción, el dueño escribió “no descuiden su álbum”, y esto terminó por aportar un punto lleno de sarcasmo que también conquistó a los internautas.

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Como era de esperarse, los usuarios reaccionaron dejando varios comentarios en el video, unos apoyando al perrito y otros tomando con gracia lo ocurrido: “Amiga te coopero para que compres otro y lo llenes, pero no lo regañes”; “Mil veces un perrito que un álbum”; “Él no fue”; “Un minuto de silencio por esta triste historia”; “Es tu culpa por dejarlo a la vida de él, él no tiene la culpa”; “Véndelo y te compras otro álbum”; “Una fortuna hecha pedacitos”; “Las bendiciones siempre salen caras”, son algunos de los comentarios.