El secreto de la genética felina: Así se produce el quimerismo que da vida a los gatos con rostro bicolor

De los animales, un gato con la cara dividida en dos colores se volvió tendencia en cuestión de días. El felino, que despertó una gran curiosidad por su apariencia única, es resultado de un fenómeno genético conocido como quimerismo felino, y aunque suena a ciencia ficción, el hecho de que tenga dos colores tiene una explicación real.

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Todo ocurre cuando dos embriones se fusionan en etapas muy tempranas del desarrollo, dando como resultado un solo animal que termina teniendo dos tipos distintos de células en su cuerpo.

Esa mezcla genética es justamente lo que produce esos rasgos tan llamativos: una cara partida casi a la mitad, ojos de diferente color y combinaciones que parecen pintadas a mano.

¿Por qué se da el quimerismo en los gatos? Foto: Getty Images/iStockphoto

Para que no quede duda de que se trata de algo genético y no de simple casualidad, los especialistas confirman el quimerismo a través de pruebas que muestran que el gato tiene dos grupos diferentes de células conviviendo en su organismo, según explicó la Animal Wellness Academy.

Eso es justo lo que ha convertido a estos gatos en una rareza que fascina tanto a científicos como a los amantes de los felinos en redes.

Pero el quimerismo no se queda solo en el rostro. El fenómeno también puede manifestarse en variaciones de la coloración del pelaje, diferencias en la textura o el patrón del pelo, e incluso rasgos físicos poco comunes en otras partes del cuerpo.

Ahora bien, hay que tener cuidado de no confundirlo con otra condición parecida. Para diferenciarlo del mosaicismo, los especialistas analizan muestras de piel o de sangre del animal. Son procesos similares, pero no idénticos, y solo un análisis genético puede dar el diagnóstico correcto.

El quimerismo en los gatos tiene una explicación real Foto: Getty Images

Ya que la apariencia física cambia, muchos dueños y amantes de los gatos se preguntan si también varía la personalidad de los felinos.

Antes esto, no existe evidencia científica que vincule el quimerismo con cambios específicos en el comportamiento. Lo que sí pasa es que, gracias a su apariencia tan particular, suelen atraer mucha más atención, lo que termina influyendo en sus interacciones y vínculos con su entorno.

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Es decir, no es que sean más curiosos o sociables por genética, sino que el mundo entero los mira distinto y eso, de alguna manera, también los moldea.

Lo cierto es que estos gatos siguen siendo algo fascinante de la biología animal, y cada vez que uno se vuelve viral, recuerda que la naturaleza todavía tiene sorpresas guardadas que ni el mejor filtro de Instagram podría imitar.