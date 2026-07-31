Experta en mascotas da tips “esenciales” para tener gatos en casa de forma responsable sin cometer errores

En la actualidad, muchas familias colombianas han optado por tener una o más mascotas en casa, sean perros, gatos o ambos. Por esta razón, es importante conocer cómo es tener de forma responsable cualquiera de estos animales, ya que como cualquier ser vivo, necesitan cuidados, atención médica, alimentación adecuada, y más.

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Para los amantes de los gatos, y en el marco de que se aproxima el Día Internacional del Gato el próximo 8 de agosto, es importante conocer cuáles son las recomendaciones y cosas importantes para saber acerca de la manera más adecuada de tener esta mascota en casa.

Cuidados esenciales para una tenencia responsable de gatos

Aunque son “independientes”, los gatos necesitan atención y acompañamiento constante. Por ello, Marilym Mosquera Garzón, médica veterinaria y docente del Programa de Medicina Veterinaria de UNIAGRARIA, comparte algunas recomendaciones a la hora de tener un gato como mascota:

Realizar controles veterinarios periódicos.

Mantener al día las vacunas y la desparasitación.

Proporcionar una alimentación balanceada según su edad.

Garantizar agua fresca disponible permanentemente.

Mantener limpia la caja de arena.

Gato Maine Coon Foto: Getty Images

Ofrecer enriquecimiento ambiental mediante rascadores, juguetes, escondites y lugares elevados para descansar

Promover la esterilización como estrategia para mejorar la salud y prevenir la reproducción no controlada.

Mantenerlos preferiblemente dentro del hogar o en espacios seguros para disminuir el riesgo de accidentes, enfermedades y el impacto sobre la fauna silvestre.

Ante esto, Mosquera Garzón expresó que “los gatos no son mascotas de bajo mantenimiento. Son animales con necesidades biológicas, comportamentales y emocionales específicas. Una tenencia responsable implica compromiso, atención veterinaria y comprender que su bienestar depende completamente de quienes los cuidan”.

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Cómo prevenir enfermedades asociadas a la convivencia con gatos

Como cualquier especie animal, pueden participar en la transmisión de algunas enfermedades:

La toxoplasmosis es probablemente la más conocida, aunque también una de las más malinterpretadas. La principal fuente de infección para las personas continúa siendo el consumo de carne cruda o mal cocida y alimentos contaminados, más que el contacto directo con gatos. Mantener una adecuada higiene al limpiar la caja de arena y lavarse las manos reduce significativamente el riesgo.

También pueden presentarse enfermedades como la enfermedad por arañazo de gato, causada por la bacteria Bartonella henselae; la tiña, una infección por hongos; algunos parásitos intestinales y, en zonas donde exista riesgo epidemiológico, la rabia, razón por la cual la vacunación sigue siendo fundamental.

Expertos insisten en que los gatos no representan un riesgo importante para la salud pública cuando reciben atención veterinaria y viven bajo condiciones adecuadas de higiene.