En imágenes | El rescate de un mono cariblanco en Antioquía: “Le recortaron 4 colmillos”

El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) del Valle de Aburrá confirmó el rescate de una cría hembra de mono cariblanco. El espécimen permanecía en una vivienda particular cumpliendo el rol de una mascota común y corriente, algo que compromete las conductas naturales del animal y expone a los habitantes a la transmisión de enfermedades.

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Tras diferentes reclamos sobre el comportamiento del primate, las autoridades acudieron al lugar donde residía el animal. Después de una revisión inicial, trasladaron a la mona hasta las instalaciones de atención especializada, en convenio con la Universidad CES, para realizar las revisiones médicas e iniciar el protocolo sanitario.

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Respecto a las condiciones de ingreso, los especialistas de la entidad ambiental detallaron que “esta hembra infantil de mono cariblanco (Cebus Sp.) llegó a nuestro centro gracias a una denuncia ciudadana, tras permanecer en cautiverio fuera de su hábitat".

Evaluación clínica y evidencias de maltrato

El examen físico adelantado por los veterinarios evidenció daños corporales derivados del encierro prolongado. Los profesionales registraron una fractura en una de sus extremidades posteriores, laceraciones en la piel y lesiones en la cola, además de afectaciones dentales provocadas para facilitar su manejo.

Le recortaron cuatro colmillos al animal. Foto: CAV

Sobre las intervenciones físicas detectadas en el ejemplar, los voceros de la entidad ambiental informaron que cuatro de sus "colmillos fueron recortados para reducir los riesgos en su manipulación, lo que constituye una muestra directa del impacto del tráfico ilegal”.

Los biólogos explicaron que el aislamiento de su grupo familiar interrumpe el aprendizaje de supervivencia y altera la conducta social de la especie. Estas modificaciones en el comportamiento dificultan la reinserción del primate en su entorno natural, reduciendo las probabilidades de una posterior liberación en el bosque.

Impacto en la biodiversidad del territorio

La institución recordó que el mono cariblanco no habita de forma nativa en la cuenca del Valle de Aburrá. La presencia de este tipo de fauna en la zona urbana responde al comercio irregular de especies, actividad que altera los ecosistemas y afecta las poblaciones silvestres en sus lugares de origen.

Frente al panorama de la tenencia ilegal, los representantes de la entidad ambiental concluyeron: “Cada compra alimenta la cadena de tráfico de fauna; la denuncia ciudadana permite salvaguardar estas vidas, pues los animales silvestres pertenecen a la naturaleza y no a los hogares”.