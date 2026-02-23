4 PATAS

La emotiva historia de Punch: el macaco japonés y su peluche que asombran el mundo animal

Tras ser rechazado por su madre, el macaco Panchi-Kun encontró en un muñeco de peluche el refugio emocional.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 10:06 p. m.
Puch el macaco que tiene un mono de felpa por madre - (@animetrends) API
Nacer en el zoológico de Ichikawa, en Japón, debía ser el inicio de una vida tranquila para el pequeño macaco Panchi-Kun. Sin embargo, el destino le tenía preparada una prueba bastante dura desde el primer segundo.

Al ser dado a luz, el pasado 25 de julio de 2025, Panchi-Kun sufrió el rechazo inmediato de su madre y la discriminación de su propia manada, lo que obligó a los cuidadores del centro a intervenir de urgencia para evitar que muriera.

Ante este panorama tan triste, los veterinarios no tuvieron otra opción que criarlo por su cuenta. Le dieron biberón y calor artificial, pero todos sabían que a un primate no le basta con comida; le falta el contacto, el abrazo que le enseña a ser “mono”. Para intentar llenar ese vacío, le dieron un muñeco de peluche. Lo que nadie imaginó es que ese objeto se convertiría en el eje de su vida.

Después de unos meses de cuidados intensivos, Puch (como lo apodan de cariño) fue devuelto a su hábitat con los demás macacos. Pero la reinserción no fue, ni mucho menos, un cuento de hadas.

Don Jediondo y su noble gesto con una perrita abandonada en Bosa: ¿se la llevará a Sutamarchán?

La historia de Zeus, el noble perrito que fue devuelto al refugio cuatro meses después de su adopción

Evite errores: esta es la mejor hora para alimentar a su perro según su edad

Refugio animal denuncia nuevo caso de abandono de unos gatos recién nacidos; los dejaron en una caja de zapatos bajo el sol

Cinco cosas que debe saber si está pensando en adoptar un gato

Estudio revela una sorprendente conexión genética entre gatos y humanos que podría mejorar la detección y el tratamiento del cáncer

Feria Huellas en Bogotá: requisitos para la adopción de animales

Video muestra a un joven que murió tras entrar sin permiso en una jaula de leones en Brasil

Adiós a Gramma: muere a los 141 años la tortuga más querida del zoológico de San Diego en Estados Unidos

Dos pandas rojos nacieron en un zoológico de Estados Unidos

El pequeño empezó a pasarlo mal, mostrando claros signos de ansiedad y un aislamiento que preocupó a todos. Fue entonces cuando ocurrió lo que se hizo viral: Panchi-Kun utilizó al muñeco como su gran apoyo emocional, aferrándose a él con una fuerza increíble, como si en ese montón de felpa realmente estuviera su madre.

En los videos que circulan por redes sociales, se ve algo que enternece el corazón: el monito corre desesperado a buscar su peluche, lo acomoda para que parezca que lo abraza o se queda dormido encima de él.

Zoe, perrita atropellada por un carro en Leticia y que no puede caminar, ya está en Bogotá: esta es su historia

Muchos usuarios de redes sociales creen que es solo una forma de reemplazar el rechazo, pero la ciencia tiene una explicación más profunda. Varios expertos coinciden en que esta relación no es un simple capricho, sino una herramienta de supervivencia para regular sus emociones y encontrar la seguridad que el mundo real le negó.

Incluso, una especialista consultada por el portal Pulzo explicó que este comportamiento es un mecanismo de defensa natural. Según ella, cuando un animal joven pierde ese enlace materno, no solo se queda sin calor físico, sino que pierde la brújula para entender cómo socializar y calmarse a sí mismo. Por ahora, Panchi-Kun sigue creciendo en Ichikawa, demostrando que, a veces, el consuelo más real viene de los lugares más inesperados.

