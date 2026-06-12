Perra desapareció de guardería en el norte de Bogotá; ofrecen millonaria recompensa por su paradero

Wanda, una perrita que se encontraba en una guardería del sector de Guaymaral, en el norte de Bogotá, se encuentra desaparecida desde hace una semana.

“Wanda está esterilizada, necesita cuidados especiales y el solo pensar dónde y cómo está me tiene el corazón destrozado”, afirmó Orlando Domínguez, dueño de la perrita, en un video publicado en sus redes sociales.

“Necesitamos ayuda para encontrarla. Es muy fácil de reconocer por su carita blanca y la mancha gris alrededor de uno de sus ojos. Si la ha visto, la tiene resguardada o tiene cualquier información, por favor, comunicarse de inmediato al 3158596131″, señaló.

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Wanda, perra extraviada. Foto: Suministrada

Recientemente, se informó que hay una recompensa de hasta $4.000.000 por quien tenga información que permita establecer su paradero.

“Hemos recibido muchas pruebas falsas, gente enviando pruebas de videos y fotos con inteligencia artificial. Ya casi va una semana desde que se extravió en la guardería y tengo fe de que está con vida y que la vamos a encontrar”, subrayó Domínguez.

Alcaldía implementa programa para encontrar mascotas

De acuerdo con el DANE, los animales de compañía se han convertido en parte fundamental de la familia. De acuerdo con sus más recientes reportes, el 67 % de los hogares conviven con al menos un animal doméstico, lo que se traduce en 4,4 millones de familias.

Lamentablemente, a diario hay muchos perros y gatos que se pierden y lo que normalmente hacen los ciudadanos es empezar una búsqueda propia o distribuir volantes con la foto de la mascota, el nombre y un número de contacto.

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Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá tiene un programa cuyo objetivo es apoyar a las familias en estos procesos, pero con más rapidez y seguridad de encontrar. Este servicio denominado ‘Perros y gatos buscan su hogar’, que además es gratuito, pretende acompañar a las familias en la búsqueda de sus animales de compañía.

Los ciudadanos que tengan una pérdida deben enviar una foto posiblemente con alta definición, el nombre, raza, edad y características físicas, lugar, fecha y descripción de lo que sucedió y datos de contacto al correo animalesperdidos@animalesbog.gov.co o a la línea de WhatsApp 305 894 8873.

Antonio Hernández Llamas, director general del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), aseguró que el compromiso con la administración del alcalde Carlos Fernando Galán es la protección y el bienestar animal.

El alcalde, por su parte, explicó de qué se trata esta iniciativa: “Es un repositorio de información sobre fotografía, información del animal, información del contacto, para que cuando una persona siente que se ha extraviado su animal de compañía, en especial perros y gatos, inmediatamente nos reporte al instituto sobre esta pérdida”.