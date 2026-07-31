Cuidado con este ingrediente de la comida para gatos: veterinarios alertan sobre su relación con el cáncer

La alimentación de los gatos es uno de los aspectos más importantes para mantener su bienestar. Muchos dueños optan por incluir comida húmeda en la dieta de sus mascotas, ya que aporta hidratación adicional y suele ser una de las opciones favoritas de estos animales.

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Sin embargo, especialistas han llamado la atención sobre un ingrediente presente en algunos de estos productos que podría representar un riesgo para la salud con el paso del tiempo.

La advertencia gira en torno a la carragenina, un aditivo que se utiliza como gelificante en distintas marcas de comida húmeda para gatos.

Aunque cumple una función tecnológica dentro del producto, algunos expertos consideran que su presencia merece mayor atención debido a investigaciones que han evaluado sus posibles efectos en la salud.

Los gatos no tienen la misma capacidad de identificar sabores que los humanos. Foto: Getty Images

Una de las personas que ha impulsado esta alerta es Ingrid King, exdirectora de un hospital veterinario y periodista especializada en medicina veterinaria.

Según explicó, varios estudios realizados en animales de laboratorio relacionaron la carragenina degradada con la aparición de cáncer de colon, razón por la que recomienda revisar cuidadosamente los ingredientes antes de comprar alimentos para las mascotas.

De acuerdo con la información que se ha divulgado por distintos medios internacionales, la preocupación no se da únicamente de opiniones aisladas.

Alerta sobre ingrediente peligroso en la comida húmeda para gatos. Foto: Getty Images/iStockphoto

El Instituto Cornucopia y la Agencia internacional para la Investigación del Cáncer han señalado que la carragenina degradada ha sido estudiada por sus posibles efectos y está como un posible carcinógeno humano lo que ha despertado inquietud y preocupación entre veterinarios y cuidadores de gatos.

Aunque esto no significa que todos los alimentos húmedos representen un peligro inmediato, las recomendación es prestar atención a las etiquetas. Identificar este ingrediente puede resultar complicado porque está presente en varios productos disponibles en el mercado, pero reducir su consumo cuando existan alternativas es una medida preventiva que sugieren los especialistas.

La comida húmeda continúa siendo una parte importante de la alimentación de los gatos, especialmente porque ayuda a mejorar la hidratación y complementa la dieta basada en proteína.

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Por ello, los expertos insisten en que la clave no está en eliminar este tipo de alimentos, sino en escoger opciones con ingredientes de calidad y conocer exactamente qué contienen.

Revisar la composición de los productos antes de llevarlos a casa puede convertirse en un hábito útil para quienes buscan cuidar la salud de sus gatos y tomar decisiones informadas sobre su alimentación diaria, especialmente cuando existen investigaciones que indican actuar con mayor cuidado.