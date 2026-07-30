¿Cena tarde? Esto le puede estar haciendo a su salud sin que lo note

La alimentación es uno de los hábitos más importantes que tiene cada ciudadano, ya que es el que permite que cada uno tenga las energías suficientes para mantener una buena salud y prevenir posibles enfermedades.

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Lo ideal es alimentarse por tres ocasiones durante el transcurso del día, siendo estas en la mañana, tarde y noche. En el caso de horas nocturnas, científicos recomiendan cenar entre las 7:00 p.m. y las 9:00, ya que es importante dejar pasar de 2 a 3 horas entre la cena y el momento de ir a dormir.

No obstante, existen casos en los que ciudadanos toman la decisión de alimentarse después de las 9 de la noche, ya sea porque no tuvieron tiempo antes, horarios de trabajo o costumbres culturales.

Expertos recomiendan dejar entre dos y tres horas entre la cena y el sueño. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, tener este hábito puede traer una serie de consecuencias sumamente graves a la salud, por lo que siempre se recomienda alimentarse en horarios que no afecten el metabolismo o estado de una persona.

Las consecuencias de cenar tarde

Múltiples estudios se han llevado a cabo para poder identificar las principales problemáticas que tiene un ciudadano al momento de alimentarse en horas nocturnas.

Una investigación llevada a cabo por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universidad de Colombia halló que las personas que consumen más del 45 % de las calorías diarias luego de las 5 de la tarde sufrirán un deterioro significante en cuanto a los niveles de glucosa, sin importar su peso corporal o la composición de la dieta.

Estudios advierten sobre impactos negativos de cenar tarde en la salud metabólica. Foto: Getty Images

Según lo comentado por la investigadora Diana Díaz Rizzollo, “durante la noche, la capacidad del cuerpo para metabolizar la glucosa disminuye porque la secreción de insulina y la sensibilidad celular a esta hormona se reducen”.

Pero esos no son los únicos estudios que indican problemáticas para una persona que cena tarde.

De acuerdo con un estudio publicado en Nature Communications, en donde participaron más de 100 mil participantes por el Instituto de Salud Global de Barcelona, mostraron que cenar después de las 9 de la noche está asociado a un incremento del 28 % en el riesgo de enfermedades cerebrovasculares, en comparación con aquellas personas que se alimentan a las 8 de la noche.

Dentro de la misma investigación se pudo observar que mantener un periodo de ayuno nocturno más prolongado entre la cena y el desayuno está relacionado con un menor riesgo cardiovascular.

Otros impactos de comer tarde

El tiempo entre cenar y dormir es un aspecto que debe ser tenido en cuenta, ya que si se realizan estas dos acciones en un corto tiempo, pueden traer problemas de salud.

La crononutrición destaca la importancia de respetar los horarios biológicos al comer. Foto: Getty Images/iStockphoto

El comer poco tiempo antes de dormir puede dificultar la gestión, así como afectar la calidad del sueño; esto debido a que el organismo aún se encuentra procesando los alimentos en vez de concentrar recursos en los procesos de recuperación propios del descanso nocturno.

La disciplina que estudia la relación entre los horarios de alimentación y los ritmos biológicos, la crononutrición, comenta que las comidas nocturnas pueden desincronizar los relojes internos del organismo.