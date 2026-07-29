La intervención, impulsada por la Fundación Cardiovascular de Colombia, busca demostrar el potencial de la cirugía robótica para realizar procedimientos de alta complejidad entre dos continentes.

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El procedimiento representa uno de los avances más significativos en cirugía robótica y telemedicina, al demostrar que es posible ejecutar una intervención de alta complejidad entre dos continentes en tiempo real mediante una plataforma tecnológica de alta precisión.

La iniciativa hace parte de la estrategia de innovación del HIC y busca consolidar a Santander como un referente en el desarrollo y la aplicación de tecnologías de última generación para la atención en salud.

La intervención se realizará desde las instalaciones del Hospital Internacional de Colombia, en Piedecuesta, área metropolitana de Bucaramanga.

Desde una consola robótica instalada en el centro médico, el cirujano cardiovascular Sudhir Srivastava dirigirá el procedimiento sobre un paciente que estará en un quirófano especialmente acondicionado en la India, como lo han informado medios nacionales como la F.M.

La conexión entre ambos países se realizará mediante una plataforma tecnológica diseñada para garantizar una transmisión estable, precisa y en tiempo real, una condición indispensable para desarrollar una cirugía de estas características.

La operación será seguida por especialistas de distintos países, quienes consideran este procedimiento un paso importante para el futuro de la medicina digital y la cooperación internacional en salud.

Sudhir Srivastava es considerado uno de los principales referentes internacionales en cirugía robótica y desarrollo de tecnologías aplicadas a la medicina.

El especialista es fundador, presidente y director ejecutivo de SS Innovations, compañía dedicada al diseño de soluciones tecnológicas para procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

La intervención entre Colombia y la India utilizará el sistema robótico SSI Mantra y pondrá a prueba el potencial de la cirugía robótica y la telemedicina entre dos continentes. Foto: Foto: página oficial FCV

SSI Mantra: la tecnología detrás de la telecirugía internacional

La intervención utilizará el sistema robótico SSI Mantra, desarrollado bajo el liderazgo de Srivastava.

Se trata del primer sistema de cirugía robótica creado en la India y fue concebido como una alternativa tecnológica más accesible frente a otras plataformas disponibles en el mercado internacional.

Su desarrollo busca ampliar el acceso a procedimientos mínimamente invasivos, mejorar la precisión quirúrgica y facilitar la incorporación de la cirugía robótica en hospitales de diferentes países.

El Hospital Internacional de Colombia incorporó recientemente esta plataforma para fortalecer su programa de cirugía robótica y ampliar su capacidad para realizar procedimientos de alta complejidad.

La implementación del sistema hace parte de la estrategia de transformación tecnológica impulsada por la Fundación Cardiovascular de Colombia, que también contempla inversiones en inteligencia artificial, infraestructura hospitalaria y nuevas herramientas para optimizar la atención de los pacientes.

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La intervención entre Bucaramanga y la India representa un nuevo avance en la consolidación de la telemedicina como herramienta para la atención especializada.

La posibilidad de que un cirujano opere desde otro continente elimina una de las principales barreras de la medicina moderna: la distancia entre el especialista y el paciente.

Además, fortalece la cooperación científica internacional y abre la puerta para que hospitales de distintos países compartan conocimiento, experiencia y capacidades mediante plataformas tecnológicas de alta precisión.

Para el Hospital Internacional de Colombia y su Instituto Cardiovascular, esta telecirugía representa mucho más que una intervención médica.

El procedimiento busca demostrar el potencial de la cirugía robótica para conectar especialistas y pacientes ubicados en diferentes partes del mundo y posiciona nuevamente a Santander como un escenario de innovación e investigación médica con proyección internacional.

Aunque el HIC confirmó la realización de esta telecirugía internacional, hasta el momento no ha informado la fecha en que se llevará a cabo el procedimiento ni las características clínicas del paciente que participará en esta intervención.

Una vez se concrete, la operación marcará un nuevo avance en la aplicación de la cirugía robótica y la telemedicina entre dos continentes.