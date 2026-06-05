La innovación en salud sigue ganando terreno en Colombia. La Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), a través del Hospital Internacional de Colombia (HIC), de Bucaramanga, fue reconocida entre las organizaciones más innovadoras del país.

Su central de telemonitoreo está transformando la atención de pacientes en cuidados intensivos.

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Un modelo tecnológico que marca diferencia en cuidados intensivos

La distinción fue otorgada durante el Innovation Land Summit de la ANDI,escenario en el que se dieron a conocer los resultados del Ranking de Innovación Empresarial 2026.

Es una medición que en su edición más reciente evaluó a 303 organizaciones de diferentes sectores económicos del país.

El reconocimiento destaca la capacidad de las empresas para desarrollar soluciones innovadoras con impacto real en sus áreas de acción.

La iniciativa que llevó a la institución santandereana a ocupar esta posición fue la Central de Telemonitoreo del Hospital Internacional de Colombia.

Una plataforma tecnológica diseñada para supervisar de manera permanente a pacientes hospitalizados en estado crítico.

Desde este centro, especialistas monitorean en tiempo real variables fisiológicas, revisan historias clínicas electrónicas y activan protocolos de respuesta inmediata cuando identifican señales de deterioro en la condición de los pacientes.

Sistema de telemonitoreo posiciona al Hospital Internacional de Colombia entre los líderes nacionales Foto: Foto: FCV

Avances medibles en la atención de emergencias médicas

Los resultados han sido significativos. Hace tres años, la probabilidad de supervivencia de un paciente que sufría un paro cardiorrespiratorio dentro de una unidad de cuidados intensivos rondaba el 25 %.

Con la implementación del sistema de telemonitoreo, esa cifra aumentó hasta el 61 %.

Además, los tiempos de reacción ante emergencias médicas críticas pasaron de 138 segundos a apenas 17 segundos.

Según la institución, este avance ha sido posible gracias a la integración de herramientas de videovigilancia clínica, monitoreo continuo, inteligencia artificial y sistemas de información médica conectados en tiempo real.

El doctor Leonardo Salazar Rojas, director del programa ECMO y Asistencia Ventricular del Instituto Cardiovascular del HIC, explicó que el éxito del modelo no depende únicamente de la incorporación de tecnología.

También es el resultado de una reorganización del trabajo clínico y de la coordinación entre equipos multidisciplinarios para brindar una atención más segura y eficiente.

La innovación se ha convertido en un eje estratégico para la Fundación Cardiovascular de Colombia.

Según la vicepresidenta corporativa de la entidad, Sonia Stella Ramírez Ribero, el reconocimiento refleja años de trabajo orientados a consolidar una cultura institucional enfocada en desarrollar soluciones que generen beneficios concretos para los pacientes.

La FCV también sobresale por su actividad en investigación y desarrollo tecnológico.

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De acuerdo con la institución, es actualmente la organización no universitaria con el mayor número de patentes de tecnología médica en Colombia, y cerca del 30 % de esos desarrollos ya cuenta con registro sanitario y se encuentra en uso dentro de procesos asistenciales.

Este reconocimiento consolida a la Fundación Cardiovascular de Colombia y al Hospital Internacional de Colombia como referentes en la aplicación de tecnología al servicio de la salud.