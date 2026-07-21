Medellín registra la mayor proporción de consultas por disfunción eréctil en etapas leves, según reporte clínico

Según cifras de Boston Medical, centro especializado en salud sexual masculina, 5 de cada 10 pacientes que consultan por disfunción eréctil en Medellín lo hacen cuando presentan un grado leve de la condición.

Más de la mitad de pacientes atendidos por disfunción eréctil en Colombia supera los 50 años

El reporte clínico de la institución evidencia diferencias en el comportamiento de los pacientes según la ciudad. Mientras en Medellín la mitad de los hombres acude a consulta en etapas iniciales, en Pereira lo hacen 4 de cada 10. En Barranquilla y Cali, la proporción corresponde a 3 de cada 10, y en Bogotá desciende a 2 de cada 10, lo que indica que en la capital la mayoría de los pacientes busca atención cuando el cuadro clínico se encuentra más avanzado.

“La disfunción eréctil no debe esperarse a que sea severa para consultar. Cuando un hombre nota los primeros cambios en sus erecciones, ese es el mejor momento para pedir ayuda médica. Los casos más avanzados suelen requerir un manejo más complejo”, explicó el Dr. Winston Arrazola, médico de Boston Medical en Medellín.

Foto de referencia de disfunción eréctil Foto: Getty Images

De acuerdo con el equipo médico, la mayoría de los casos de disfunción eréctil tiene un origen orgánico y la alteración del flujo sanguíneo es la causa más frecuente. Para que se produzca una erección, se requiere un flujo adecuado de sangre hacia los cuerpos cavernosos del pene, proceso que puede verse afectado por enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial y el colesterol elevado.

Primera experiencia sexual puede influir en la salud y las relaciones de los hombres, según especialista

La evaluación clínica también contempla el impacto de factores psicológicos, como el estrés, la ansiedad y las alteraciones emocionales, por lo que la condición se analiza como un indicador del estado general de salud del paciente y no únicamente como una alteración aislada.

Los especialistas señalaron que parte de la población masculina retrasa la consulta médica debido a barreras culturales. “La pena es uno de los principales motivos que escuchamos en consulta cuando preguntamos por qué no habían venido antes. La disfunción eréctil debe enfrentarse como un problema de salud, no como una prueba de masculinidad”, agregó el Dr. Arrazola.

Ante este panorama, Boston Medical reiteró la importancia de promover la consulta médica oportuna como una medida de prevención y cuidado integral de la salud.