Cinco avances científicos que marcan la medicina sexual masculina

Cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud y, este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elegido la campaña “Juntos por la salud, apoyemos la ciencia”. El objetivo es visibilizar el valor de la investigación y del desarrollo científico para cuidar la salud y mejorar la vida de las personas.

En este marco, la Dra. Olga Lucía Aristizábal, directora del centro de investigación de Boston Medical, compartió algunos hitos que han marcado la medicina sexual masculina. La experta señaló que la salud sexual de los hombres está llena de mitos y consejos sin evidencia. “Muchos, ante una disfunción sexual, exploran opciones poco confiables, sin saber que los avances científicos permiten mejorar su desempeño sexual con mayor eficacia y seguridad”, afirmó.

La experta destaca tratamientos y terapias innovadoras que mejoran la salud sexual y el desempeño masculino. (Imagen ilustrativa) Foto: Getty Images

Entre los avances se destaca el tratamiento para la disfunción eréctil descubierto de manera inesperada por el cirujano Ronald Virag en los años 80, cuando una inyección aplicada durante una cirugía provocó una erección, dando origen a la terapia intracavernosa utilizada hasta hoy. También se ha desarrollado la terapia de ondas de baja intensidad, inicialmente usada para romper cálculos renales, que hoy mejora la circulación del pene y la creación de nuevos vasos sanguíneos. Otra línea investigativa activa es el uso de plasma rico en plaquetas (PRP), que consiste en inyectar plaquetas del propio paciente para tratar la disfunción eréctil, actualmente en estudio en España.

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La estimulación eléctrica del nervio tibial (TENT), aplicada en el tobillo, ha mostrado resultados en el tratamiento de la incontinencia y también en el control de la eyaculación precoz. Por último, los estudios genéticos permiten avanzar hacia una medicina de precisión, adaptando los tratamientos según las características individuales de cada paciente. La Dra. Aristizábal puntualizó que “cada avance enseña que la medicina del futuro no se enfocará en enfermedades estándar, sino en personas únicas”.

Este mensaje adquiere relevancia frente a la desinformación en entornos digitales y los bulos que han erosionado la confianza pública en la evidencia científica, especialmente en áreas donde persisten el silencio y el estigma, como la salud sexual masculina.