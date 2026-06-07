La crisis financiera que atraviesa la EPS Coosalud sigue generando consecuencias en la red hospitalaria del país.

El Hospital General de Medellín anunció que, a partir del lunes 8 de junio, suspenderá algunos servicios para los afiliados de esta entidad.

Esto se debe a una cartera vencida que ronda los 15.000 millones de pesos, una situación que también mantiene en alerta a hospitales públicos de Antioquia.

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El impacto de la deuda de Coosalud en la atención médica

La decisión fue confirmada por el gerente del Hospital General de Medellín, Juan David Arteaga, quien explicó que la institución tomó la medida tras evidenciar que durante junio no se programaron pagos para reducir la deuda acumulada de la EPS.

Según explicó el directivo, la cartera pendiente de Coosalud con el hospital alcanza cerca de 15.000 millones de pesos.

Dicha deuda dificulta la sostenibilidad financiera de la institución.

Arteaga señaló que continuar prestando servicios sin recibir recursos compromete la capacidad operativa del centro asistencial.

Actualmente, el Hospital General atiende aproximadamente al 10 % de la población hospitalizada de Coosalud.

De acuerdo con datos entregados por la institución, más de 60 afiliados permanecen internados y otros 10 reciben atención en el servicio de urgencias.

Pero la situación no afecta únicamente al Hospital General de Medellín.

La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) advirtió que los retrasos en los pagos de Coosalud podrían generar dificultades en buena parte de la red pública hospitalaria del departamento.

Según el gremio, ninguno de los 130 hospitales públicos de Antioquia recibió recursos correspondientes a esta EPS durante el presente ciclo de pagos.

La preocupación es mayor en regiones como Urabá y el Bajo Cauca, donde se concentra una parte importante de los afiliados de Coosalud.

La alerta cobra relevancia porque la EPS cuenta con cerca de 467.000 usuarios en Antioquia.

De mantenerse la falta de recursos, más hospitales podrían verse obligados a restringir servicios, lo que afectaría el acceso a consultas, procedimientos y tratamientos especializados para miles de pacientes.

⚠️ Crece la preocupación por la atención de los usuarios de Coosalud en Antioquia. El Hospital General de Medellín anunció la suspensión de servicios para los afiliados de esta EPS debido a la falta de pagos. https://t.co/Cngc4aDIlM — Teleantioquia (@Teleantioquia) June 5, 2026

La versión de Coosalud frente a la millonaria deuda

Frente a la preocupación expresada por los hospitales, Coosalud aseguró que los pagos sí se realizarán, aunque reconoció que existen retrasos asociados a los procesos administrativos derivados de la intervención que actualmente enfrenta la entidad.

La EPS indicó que los trámites de validación, postulación y programación de los giros han requerido más tiempo de lo previsto.

Además, señaló que los recursos serían desembolsados durante la próxima semana, de acuerdo con la programación que establezca la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

La situación de Coosalud se produce en medio de las dificultades financieras que enfrentan varias EPS en Colombia.

La entidad cuenta con más de tres millones de afiliados en el país y tiene una presencia significativa en departamentos como Antioquia, Bolívar, Córdoba, Sucre y Magdalena.

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Hospitales y autoridades esperan que se materialicen los pagos anunciados.

Mientras tanto, crece la incertidumbre sobre la continuidad de la atención para cientos de miles de usuarios.

Los centros asistenciales han advertido que, si no llegan los recursos prometidos, podrían adoptarse nuevas restricciones en la prestación de servicios durante las próximas semanas.