Supersalud visitó la Clínica Foscal: no encontró irregularidades tras denuncia de paciente y se hará seguimiento del tratamiento

Tras una denuncia de una paciente de la Nueva EPS, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) realizó una visita de inspección a la Clínica Fundación Oftalmológica de Santander (Foscal). Esta estuvo a cargo de la Delegatura para la Protección al Usuario.

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En medio del procedimiento, se revisó la atención que brinda la institución y no se evidenciaron barreras para el acceso ni la prestación de los servicios de salud requeridos por la usuaria.

Juan David Duque, superintendente delegado para la Protección al Usuario, confirmó que se dispuso de un acompañamiento permanente del caso para verificar el cumplimiento del tratamiento y la continuidad de la atención.

“La entidad continuará realizando seguimiento al caso con el fin de verificar la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud y la continuidad de la atención ordenada por los profesionales tratantes”, señaló.

Daniel Quintero es el superintendente Nacional de Salud. Foto: FOTO: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Asimismo, la IPS informó que, de manera concertada con la mujer y con base en la valoración que realizó el equipo médico, se amplió el manejo clínico mediante curaciones, exámenes diagnósticos y pruebas de laboratorio, con el objetivo de evaluar la evolución y definir la conducta terapéutica más adecuada.

Por el momento, la paciente permanecerá bajo observación clínica, monitoreo continuo y manejo médico integral mientras se conocen los resultados y la junta médica toma una decisión definitiva respecto a estos.

“La Superintendencia continuará verificando que la atención se brinde conforme a los protocolos clínicos establecidos y que se garantice la continuidad del tratamiento requerido por la usuaria”, dijo la Supersalud en un comunicado.

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La entidad también anunció el inicio de una auditoría con alcance integral a la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga, que tendrá como objetivo verificar el cumplimiento, en relación con las responsabilidades asignadas en la dirección y coordinación del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

“Las secretarías de salud tienen la responsabilidad de realizar búsquedas activas para identificar y actuar frente a establecimientos que operan de manera clandestina”, expresó Duque.

La usuaria es paciente de la Nueva EPS. Foto: @Supersalud

La actuación, de acuerdo con la institución, hace parte del plan de auditorías que se adelanta en diferentes regiones del país para fortalecer las funciones de inspección, vigilancia y control de las entidades territoriales, y prevenir riesgos que puedan comprometer la seguridad de los pacientes.

“Nuestro deber es verificar que esa obligación se esté cumpliendo de manera efectiva para proteger la vida, la integridad y el derecho a la salud de los ciudadanos”, concluyó el funcionario.