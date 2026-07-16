Cierran dispensario de medicamentos de Compensar en Bogotá tras intervención de Supersalud

La EPS Compensar suspendió temporalmente la operación de un punto de dispensación de medicamentos ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá, como resultado de una acción conjunta adelantada por la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría Distrital de Salud.

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La medida fue adoptada después de que la autoridad sanitaria distrital emitiera un concepto sanitario desfavorable sobre las condiciones de funcionamiento del establecimiento, operado por el gestor farmacéutico Ladmedis.

#Comunicado

Como resultado de una acción conjunta entre la #Supersalud y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, Compensar EPS suspendió temporalmente la operación del dispensario Ladmedis, en Chapinero, tras evidenciarse condiciones que comprometían la adecuada atención a… pic.twitter.com/qX3SIKsfC0 — Supersalud (@Supersalud) July 16, 2026

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, la actuación hace parte de las labores de inspección, vigilancia y control que adelanta para verificar la calidad en la prestación de los servicios de salud y garantizar que los usuarios reciban oportunamente los medicamentos formulados.

Durante las visitas realizadas al dispensario, las autoridades identificaron situaciones que afectaban la atención a los afiliados. Como consecuencia de esas verificaciones, la Secretaría Distrital de Salud emitió un concepto desfavorable y Compensar decidió suspender temporalmente el funcionamiento del punto mientras se implementan las acciones correctivas exigidas.

La Supersalud indicó que el objetivo de estas acciones es eliminar las barreras que dificultan el acceso de los pacientes a los medicamentos y asegurar que los prestadores del servicio cumplan con las condiciones establecidas por la normatividad.

El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, aseguró que la entidad continuará actuando frente a los incumplimientos que afecten a los usuarios.

Daniel Quintero, superintendente de Salud Foto: FOTO: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Mi orden desde esta Superintendencia ha sido clara: atiendan con respeto y de manera oportuna a los usuarios o avanzaremos con las acciones de inspección, vigilancia y control, e incluso con las sanciones a que haya lugar. Los ciudadanos merecen una atención digna y no vamos a permitir que se vulneren sus derechos”, afirmó el funcionario.

La entidad explicó que continuará realizando visitas de inspección a gestores farmacéuticos y puntos de dispensación de medicamentos en diferentes regiones del país para verificar las condiciones en las que se presta el servicio.

Estas inspecciones incluirán la revisión de los tiempos de atención, el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento de los establecimientos y la entrega efectiva de los medicamentos prescritos a los pacientes.

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La Superintendencia también reiteró que el acceso oportuno a los medicamentos constituye una obligación para todos los actores del sistema de salud y recordó que las entidades responsables deben garantizar un trato adecuado a los usuarios durante la prestación del servicio.

En ese sentido, advirtió que ejercerá las facultades que le otorga la ley cuando se evidencien incumplimientos que afecten el derecho a la salud de los ciudadanos.