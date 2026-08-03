Compensar registró un crecimiento de 3,3 % en empresas afiliadas durante el primer semestre

La formalidad empresarial mantiene una senda de crecimiento en el país. Así lo reflejan las cifras de Asocajas, que reportó un aumento del 4,2 % en el número de empresas aportantes al Sistema de Compensación Familiar durante el primer trimestre de 2026.

Este comportamiento se tradujo en la vinculación de cerca de 30.000 nuevos empleadores, al pasar de 710.000 a 740.000 empresas afiliadas. La mayoría corresponde a microempresas y pequeños negocios del sector servicios que incorporaron, en promedio, 4,5 trabajadores cada uno, permitiendo que alrededor de 135.000 personas ingresaran a un sistema que amplía sus oportunidades de bienestar y las de sus familias.

En este contexto, Compensar, la caja con mayor participación de mercado en Bogotá y Cundinamarca (41.7 %), cerró junio con 112.151 empleadores afiliados, un incremento del 3,3 % frente al mismo periodo del año anterior. Además, reportó 2.7 millones de personas afiliadas, entre trabajadores y beneficiarios, de los cuales el 89 % pertenece a las categorías A y B, a los que se suman aproximadamente 2 millones de afiliados, en su Plan de Beneficios en Salud y planes voluntarios.

Siguiendo con el balance de su gestión en el primer semestre, la entidad desarrolló más de 34,7 millones de actividades entre Caja y Salud, a través de programas y servicios diseñados, entre otras cosas, para acercar a las familias al sueño de tener vivienda propia, conectar a las personas con el mundo laboral, facilitar distintas alternativas de apoyo económico para quienes más lo necesitan, promover el cuidado de la salud, dinamizar el crecimiento empresarial y, en general, brindar oportunidades que aporten al progreso de la región y el país.

“Ponemos al cliente en el centro de nuestras decisiones. Escucharlos, entender sus necesidades y comprender los desafíos que enfrentan es la base sobre la que continuamos fortaleciendo soluciones integrales que contribuyan a su bienestar”, aseguró Carlos Mauricio Vásquez Páez, director general de Compensar.

Bienestar con impacto social

Entre enero y junio, Compensar tuvo importantes avances que impulsaron la movilidad social, especialmente de poblaciones más vulnerables. En ese sentido, entregó 1.182 viviendas, construyó 800 nuevas unidades habitacionales y adjudicó 5.907 subsidios para la compra de vivienda. A lo anterior, se suman los programas de habitabilidad, Desarrollo Social Comunitario y de Bienestar Rural que impactaron a más de 15.000 personas.

Por otro lado, como parte de su apuesta por poner el deporte al alcance de todos para tener ciudadanos cada vez más sanos y activos, la entidad puso en marcha LALIGA Schools Compensar, como parte de una alianza entre la Caja y LALIGA de España, que a la fecha ha beneficiado a 124 niños y jóvenes en un programa que complementa la formación futbolística con el fortalecimiento de competencias físicas, técnicas, tácticas y socioemocionales.

Asimismo, en materia deportiva, durante los primeros seis meses del año, la entidad registró 5.1 millones de usos en sus servicios de recreación, deporte y cultura, para un total de 2.3 millones de asistentes; e igualmente impactó a más de 4.200 personas mayores mediante diferentes programas especializados para esa población.

Para el mismo periodo, desde el frente de educación, Compensar atendió a 231.500 personas, quienes desarrollaron más de 253.600 actividades. De igual manera, impactó a 25.207 niños por medio del programa de Atención Integral a la Primera Infancia y a 29.580 más con el programa Jornada Escolar Complementaria.

“Además, a un año de haber abierto el campus de nuestra UCompensar, incrementamos en un 10 % las matrículas, logrando que 11.800 estudiantes se formen mediante una propuesta educativa pertinente, que conecta la academia con el mundo empresarial y los prepara para los desafíos del presente y del futuro”, agregó Vásquez.

Apoyo económico y bienestar financiero

Consciente de que contar con alternativas de apoyo económico puede ser determinante para alcanzar metas y superar distintos desafíos, Compensar continuó fortaleciendo su oferta de subsidios, créditos y mecanismos de ahorro, especialmente para las poblaciones con menos recursos.

Es así como a junio de este año, la organización había entregado 3.4 millones de cuotas a través de sus diferentes modalidades de subsidio, por un monto total que asciende los $610.200 millones; y, a su vez, otorgó 2.089 becas hasta del 75 % por un valor de $4.704 millones a estudiantes de UCompensar. Además, desembolsó 92.700 créditos por más de $285.428 millones de pesos, el 85 % a afiliados de las categorías A y B.

Sumado a ello, alrededor de 903.100 personas se beneficiaron con ahorros por $51.338 millones en diferentes establecimientos aliados.

Ciudadanos sanos y felices

El cuidado de la salud es un eje fundamental de la plataforma de bienestar que ha venido consolidando Compensar, a pesar de la crisis estructural que atraviesa el sistema. Un claro ejemplo de ello son las más de 25.3 millones de actividades en salud desarrolladas entre enero y junio de este año, las cuales alcanzaron a 1.7 millones de personas.

Entre enero y junio de 2026, Compensar realizó 25,3 millones de actividades en salud, atendió a 1,7 millones de personas, fortaleció la atención virtual, la prevención y la entrega de medicamento. Foto: Compensar - API

Igualmente, garantizó 67.284 atenciones virtuales, mejorando el acceso y la oportunidad a servicios de salud; realizó 439.910 actividades de promoción y prevención, beneficiando a 334.462 usuarios; dispensó 9.5 millones de medicamentos para 2.6 millones de afiliados e impactó a más de 77.300, a través de sus diferentes programas del Ecosistema de Bienestar Integral, que combina servicios de Caja y Salud en la atención.

En paralelo, mediante el Plan Ideal de Compensar Medicina Prepagada, en el primer semestre de 2026 se garantizaron un poco más de 3.330 atenciones, siendo medicina especializada y apoyo diagnóstico los servicios más recurrentes.

Según Vásquez, “acabamos de lanzar el Plan Óptimo, una alternativa accesible frente a otras opciones del mercado que, al igual que el Plan Ideal, busca brindar respuestas oportunas y pertinentes a las necesidades de salud de las personas, las familias y las empresas”, agregó.

Plataforma de bienestar empresarial

En los primeros seis meses del año, la entidad reafirmó su liderazgo en la gestión de empleo al facilitar la vinculación laboral de más de 68.000 personas a través de su Agencia de Empleo y Desarrollo Empresarial. Entre ellas, 2.023 lo lograron mediante rutas de inclusión laboral y 38 gracias al servicio transnacional de empleo.

De manera complementaria, Compensar impactó a 1.696 micro, pequeñas y medianas empresas con los servicios de su plataforma de bienestar empresarial, estructurada en cuatro ejes: productividad e innovación, sostenibilidad, conexiones de valor y bienestar del talento humano. Adicionalmente, capacitó a más de 15.000 trabajadores de 1.203 empresas por medio de su Red de Formación para la Productividad y contribuyó a acelerar la transformación tecnológica y digital de 276 MiPymes con el programa Visionarios X-Tech.

“Seguiremos ampliando nuestro alcance, fortaleciendo nuestras capacidades y sumando esfuerzos con aliados que compartan nuestra visión de construir un mejor país para todos, reafirmando que más que una Caja, somos una plataforma de bienestar integral”, concluyó Carlos Mauricio Vásquez Páez, director general de Compensar.

*Contenido elaborado con el apoyo de Compensar.