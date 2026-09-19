Medicina prepagada y accesible: la apuesta de MedPlus y Azul CIMA por una atención integral para los colombianos

No es la regla para todos, pero una consulta médica puede empezar con una molestia aparentemente sencilla y terminar en una cirugía, una unidad de cuidado intensivo o la necesidad de que varios especialistas intervengan en el diagnóstico. En ese recorrido, el reto no es solo encontrar médicos y tecnología de punta, sino lograr que todas las piezas encajen.

Esa es una de las preguntas que MedPlus se planteó después de 35 años de operación: cómo pasar de ofrecer servicios de salud a construir una experiencia en la que distintas capacidades puedan responder de manera articulada cuando un paciente las necesita. La respuesta se materializa en Azul CIMA, el complejo que reúne atención ambulatoria, urgencias, hospitalización y servicios de alta complejidad.

Pero para entender por qué la compañía llegó hasta aquí es necesario volver a 1991. MedPlus nació como Cafesalud Medicina Prepagada, con un propósito ligado a los trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros. Era una organización pensada para una comunidad específica.

Tres décadas y media después, la compañía ha construído una operación con presencia nacional y, según sus cifras actuales, 16 planes de salud y más de 111.000 usuarios. Ese cambio también modificó la pregunta sobre qué significa cuidar a una persona.

“Uno de los mayores aprendizajes durante estos 35 años es que la salud dejó de entenderse únicamente como la atención de una enfermedad”, explicó Carlos Mario González Ospina, presidente ejecutivo de MedPlus Medicina Prepagada.

Las personas, agregó González, buscan una compañía que las acompañe, conozca sus necesidades y les brinde tranquilidad en los momentos importantes de su vida: “No buscan solamente servicios médicos; buscan confianza, oportunidad, cercanía y una experiencia de atención en la que ellos y sus familias sean el centro”.

Azul CIMA: un robusto ecosistema médico que opera con tecnología de punta. Foto: MedPlus - API

Ampliar el acceso

Para MedPlus democratizar el acceso a la medicina prepagada ha significado cambiar la percepción de que este servicio está dirigido únicamente a unos pocos y ofrecer alternativas para diferentes necesidades y capacidades económicas. Su apuesta parte de entender el aseguramiento como una decisión de prevención y respaldo, y no únicamente como una forma de acceder a servicios cuando aparece una enfermedad.

Hoy la compañía cuenta con 16 planes dirigidos a distintos perfiles. El presidente de MedPlus sostiene que el objetivo es que cada persona pueda encontrar una opción acorde con sus necesidades y posibilidades. “El mejor plan de salud es aquel que permite estar preparado antes de necesitarlo”, precisó. Por eso, el reto es acercar ese modelo a personas que todavía no han contemplado tener medicina prepagada y mostrarles que existen alternativas para diferentes presupuestos.

Azul CIMA integra capacidades

Esa búsqueda de mayor acceso convive con otra transformación: la de la infraestructura donde se presta la atención. Azul CIMA nació de la alianza entre MedPlus, Clínica Azul y BlueCare, con el propósito de reunir en un mismo ecosistema capacidades médicas, tecnológicas y humanas que suelen intervenir en distintos momentos de un proceso de atención en salud.

A 35 años de su nacimiento, MedPlus tiene una apuesta clara: que las personas entiendan el aseguramiento como una decisión de prevención y respaldo. Foto: MedPlus - API

El complejo ocupa cerca de 15.000 metros cuadrados y está organizado en espacios con funciones diferentes. El Pabellón Azul concentra la atención de alta complejidad, con infraestructura, tecnología y equipos médicos especializados. El Pabellón Naranja funciona como Centro Médico Ambulatorio Integral, mientras el Pabellón Amarillo concentra la atención continua 24/7, con urgencias para adultos y niños, observación y apoyo diagnóstico y terapéutico.

A estos espacios se suma el Centro de Experiencia MedPlus, concebido para acompañar a los usuarios dentro de la clínica. Así, la dimensión del proyecto también está en su capacidad instalada: 122 camas de hospitalización, 33 de cuidado intensivo, cinco salas de cirugía y una sala híbrida. Esta última combina las condiciones de un quirófano con tecnología de imagen médica en tiempo real para procedimientos que requieren precisión durante la intervención.

La infraestructura, además, está orientada a concentrar servicios especializados como cirugía de alta complejidad, neurocirugía avanzada, neurointervencionismo, hemodinamia, electrofisiología, radiología intervencionista, gastroenterología avanzada y ortopedia especializada.

Para González Ospina, el propósito no es simplemente reunir equipos y especialistas en un mismo lugar. “Uno de los grandes valores de AZUL es fortalecer nuestra capacidad resolutiva, permitiendo que nuestros usuarios encuentren respuestas integrales en un mismo ecosistema clínico”, explicó.

Ese cambio busca incidir especialmente en los procesos médicos complejos, en los que la coordinación entre especialistas, tecnología e infraestructura puede determinar cómo se desarrolla la atención. La experiencia también se extiende a espacios diseñados específicamente para los afiliados. El Modelo de Experiencia Plus funciona como una ruta exclusiva para usuarios de MedPlus y busca acompañarlos durante su recorrido dentro de la clínica.

Con 16 planes de salud, MedPlus ha construido un ecosistema de salud que impacta a más de 111.000 personas. Foto: MedPlus - API

La intención es que la infraestructura no opere separada de la relación con el paciente. “La innovación no reemplaza la humanidad ni la potencia”, recalcó el presidente, quien considera que la tecnología tiene sentido cuando mejora la vida de las personas y permite que la excelencia médica esté acompañada de empatía, cercanía y orientación.

Acercar a las regiones

El siguiente movimiento de la compañía apunta a llevar esa lógica fuera de los grandes complejos. MedPlus plantea fortalecer su presencia regional mediante nuevos Centros de Experiencia y modelos propios de prestación. Entre ellos están los Walking Clinic, centros médicos express que funcionarán dentro de sus sedes y que buscan resolver necesidades médicas sin grandes desplazamientos.

“Queremos tener una presencia más fuerte en las regiones”, comentó González Ospina. La intención es combinar cercanía e innovación para desarrollar modelos de atención que hagan parte de recorridos más cotidianos y permitan estar más cerca de los usuarios y sus familias.

La expansión proyectada retoma el punto de partida de la compañía. En 1991 MedPlus nació para atender a una comunidad específica vinculada a los cafeteros colombianos. Para cuando cumpla 40 años, su presidente ejecutivo dice que quisiera medir el resultado de ese recorrido con otro indicador: “Haber sido parte de la historia de miles de familias colombianas”.

Con 122 camas, 33 unidades de cuidado intensivo y cinco salas de cirugía, Azul CIMA integra atención ambulatoria, urgencias y servicios de alta complejidad. Foto: MedPlus - API

Más que una cifra de infraestructura o de usuarios, esa es la forma en que González Ospina resume la meta de los próximos años: que personas que alguna vez consideraron inaccesible la medicina prepagada encuentren una alternativa acorde con sus necesidades y que quienes ya hacen parte de MedPlus tengan tranquilidad y respaldo cuando más los necesitan.

*Contenido elaborado con el apoyo de MedPlus.