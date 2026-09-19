Soat y tecnomecánica en motos eléctricas: quiénes deben cumplir y quiénes se salvan

El Gobierno nacional ha establecido en el último tiempo una serie de reglas para el uso de las motos y bicicletas eléctricas en Colombia y, entre estas, especifica que los catalogados vehículos eléctricos livianos no deben cumplir con requisitos como Soat y la revisión técnico-mecánica, mientras que los demás no están eximidos de esta regla.

La Ley 2486 de 2025 de Colombia estableció que el Soat y la revisión técnico-mecánica no son obligatorios para los vehículos eléctricos de las siguientes categorías:

Peso: Que el automotor pese menos de 60 kilogramos.

Que el automotor pese menos de 60 kilogramos. Potencia: Cuyo motor tenga un potencial igual o menor a los 1.000 vatios.

Cuyo motor tenga un potencial igual o menor a los 1.000 vatios. Velocidad: Que no superen los 40 kilómetros por hora en su velocidad máxima.

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Esto significa que todos los vehículos que no cumplan con estas tres características deben cumplir con las condiciones tradicionales del Soat y la revisión técnico-mecánica.

La excepción que brinda el Gobierno buscó incentivar la utilización de estos vehículos optimizadores de energías limpias. Expertos internacionales y diversos estudios coinciden en que estos autos y motos eléctricos no contaminan el medio ambiente debido a su nula producción de dióxido de carbono (CO2), realidad distinta a los automotores a combustión.

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Contexto del Soat y la revisión técnico-mecánica y sus excepciones en Colombia

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es un documento que, como lo dice su nombre, no es opcional para los conductores en Colombia y el Código de Tránsito exige que esté vigente desde el momento en que el vehículo es matriculado ante el RUNT. Situación distinta a la de la revisión técnico-mecánica.

La revisión tecnomecánica consiste en que los CDA del país evalúen que los vehículos estén en las óptimas condiciones para garantizar la seguridad vial de los ciudadanos; sin embargo, el Gobierno nacional estableció una serie de excepciones en las que permite que algunos vehículos no se sometan a esta obligación a partir de su año de matrícula.

No todos los vehículos deben realizar la revisión este año. Foto: Getty Images

La Ley 2294 de 2023, que modificó el Artículo 52 de la Ley 769 de 2002 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, estableció que todos los propietarios de motocicletas tienen dos años de gracia para no someter su vehículo a esta revisión mecánica. Excepción que también incluye a las motos eléctricas en mención.

Esta excepción está ligada directamente con la fecha de matrícula del vehículo; por ejemplo, una motocicleta matriculada el 2 de diciembre de 2024 deberá presentarse a la revisión técnico-mecánica el 2 de diciembre de 2026 para que pueda seguir circulando.

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En caso de que el propietario haga caso omiso a esta revisión, el Código Nacional de Transporte (CNT) estableció que el conductor puede ser requerido por un agente de tránsito y recibiría una multa económica que en 2026 equivale a $633.200 (15 SMDLV).

Se trata de la infracción C35, estipulada en el CNT, que también establece que, en caso de que un vehículo sea captado sin este requisito, puede ser inmovilizado y llevado a los patios, situación que también encarecería la infracción.

Aun si el conductor no es requerido por un agente de tránsito, diferentes mecanismos pueden seguir castigando al infractor. Las diversas secretarías de movilidad del país advirtieron que sus fotomultas castigan a los propietarios cuyos vehículos son captados circulando sin la respectiva revisión de la técnico-mecánica vigente.

El Distrito anunció diferentes acciones para gestionar la velocidad y reducir los siniestros viales en Bogotá. Foto: Imagen extraída de la cuenta de X de @Maferoc

Descuentos para las motos eléctricas

En cuanto a la revisión técnico-mecánica, es importante precisar que los vehículos eléctricos en Colombia tienen algunos beneficios. El Gobierno nacional estableció que los CDA deben hacer unos descuentos especiales.

“Los Centros de Diagnóstico Automotor aplicarán un descuento del treinta por ciento (30 %) en el valor del servicio de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos eléctricos”, especifica la Resolución 20213040039485 del Ministerio de Ambiente y Transporte.

Teniendo en cuenta que esta revisión vale entre $217.781 y $247.490, dependiendo de la antigüedad del vehículo, para estas motocicletas eléctricas puede oscilar entre los $160.000 y los $220.000.