Descuentos en la tecnomecánica: listado de los vehículos incluidos y por qué son beneficiados

La revisión tecnomecánica evalúa el estado de los vehículos para proteger la seguridad vial y evaluar su impacto ambiental. Por este último aspecto, el Gobierno nacional establece incentivos tarifarios a los propietarios de vehículos eléctricos, aunque también incluyen otra serie de alivios por reinspección en caso de rechazo.

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La Resolución 20213040039485 del Ministerio de Ambiente y Transporte, expedida en 2021, dejó establecido que los vehículos eléctricos que ya deban presentarse a esta revisión pueden acceder a un descuento del 30 %.

Así, el Gobierno nacional definió que para este 2026, los precios de la revisión tecnomecánica para los carros eléctricos fueran los siguientes:

Antigüedad Precio mínimo Precio máximo 0 a 2 años $240,301 $275,808 3 a 7 años $240,601 $276,108 8 a 16 años $241,001 $276,508 17 o más $240,601 $276,108

*Gráfica del blog GrupoR5.com, incluyendo las tarifas de IVA (19%), RUNT, costo SICOV-INDRA (sistema integrado de control y vigilancia), recaudo bancario y tarifa ANSV: aporte a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

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Las motos eléctricas también son beneficiadas por esta exención; sin embargo, en estas hay un costo menor a los carros, ya que, per se, para los vehículos de dos ruedas se aplica un precio menor que en los automóviles.

Antigüedad Precio mínimo Precio máximo 0 a 2 años $152,446 $172,823 3 a 7 años $152,656 $173,033 8 a 16 años $152,866 $173,243 17 o más $152,656 $173,033*

*Gráfica del blog de GrupoR5.com editada por SEMANA, incluyendo las tarifas de IVA (19%), RUNT, costo SICOV-INDRA (sistema integrado de control y vigilancia), recaudo bancario y tarifa ANSV: aporte a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

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El descuento del 30% se sustenta en la normativa con la simplificación del proceso de inspección. Los expositores de esta norma especificaron que, al carecer de motor de combustión interna, los CDA omiten las siguientes pruebas complejas y los insumos requeridos para medirlas:

Prueba de emisiones contaminantes y gases de escape. Revisión del tubo de escape y silenciador. Inspección del sistema de combustible (tanque, mangueras, inyectores o carburador). Medición de ruido de motor.

En cuanto a los requisitos, la legislación no establece ningún requisito extraordinario para acceder al descuento, pues el CDA solamente le exigirá al conductor la licencia de conducción, las llaves o el control del vehículo, una recarga que permita el desarrollo de la prueba y el pago de la revisión.

La Superintendencia de Transporte señaló los aspectos que deben tener en cuenta los usuarios al acudir a un CDA. Foto: SuperTransporte - API

No obstante, la Superintendencia de Transporte sí insistió a los conductores colombianos que, antes de ingresar sus vehículos al establecimiento, revisen que esté acreditado ante la ONAC.

Reinspección gratuita en 15 días hábiles

El otro alivio financiero en esta revisión está establecido en el Artículo 12 de la Resolución 3768 de 2013 del Ministerio de Transporte de Colombia.

Allí se expresa que el propietario o tenedor del vehículo cuenta con un término máximo de 15 días hábiles —contados a partir de la fecha en que se expidió el Formulario Único de Resultados (FUR) con resultado “rechazado”— para efectuar las reparaciones.