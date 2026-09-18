Este sábado, 19 de septiembre de 2026, se celebra el Día del Amor y la Amistad, y cientos de ciudadanos saldrán de sus hogares para disfrutar con sus familiares y parejas en la capital.

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Con motivo de esta jornada, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, ha comenzado a reforzar varias acciones de prevención, pedagogía y control para proteger la vida de los bogotanos.

La administración Galán informó que ya comenzó a desplegar operativos y controles en distintos puntos estratégicos, entre ellos la avenida Circunvalar, la calle 19 con carrera 3 y el Centro Internacional.

El Distrito afirmó que la razón para realizar procedimientos en estas zonas es que se han identificado comportamientos que terminan afectando la seguridad vial.

La Secretaría Distrital de Movilidad prepara controles especiales para el fin de semana del Día del Amor y la Amistad. Foto: X: @ClaudiaDiazAco1

Algunas de las problemáticas que encontró la Alcaldía son estacionar en zonas prohibidas, circular en motocicleta sin portar prendas reflectivas y transitar con placas no visibles o en mal estado.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los resultados conseguidos hasta la fecha han derivado en 196 comparendos y la inmovilización de 31 vehículos.

Con la próxima llegada del Día del Amor y la Amistad, la Alcaldía seguirá implementando acciones de prevención y control; realizará pruebas de embriaguez y controles de velocidad, con el objetivo de reducir comportamientos que puedan poner en riesgo la vida en las vías.

Asimismo, se contemplan 24 controles de seguridad vial desde este viernes hasta las 5:00 a. m. del lunes, con el doble del personal que usualmente está dispuesto durante estas fechas. Muchos de los agentes se encontrarán distribuidos en zonas de rumba, centros comerciales y sectores de alta afluencia.

Recomendaciones del Distrito

Mientras la Alcaldía se prepara para realizar un acompañamiento a los ciudadanos que estarán en las calles de la ciudad, comparte una serie de recomendaciones para celebrar la fecha y al tiempo regresar de manera segura a los hogares:

Bogotá reforzará la presencia de agentes de tránsito en diferentes sectores durante el fin de semana. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API