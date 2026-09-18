¿Nació el bebé de Lina Tejeiro? El Gordo Ariel reveló que la actriz ya estaría en labor de parto; se espera sorpresa en las próximas horas

Lina Tejeiro estaría cada vez más cerca de convertirse en mamá. La actriz y creadora de contenido habría ingresado a la Fundación Santa Fe, en Bogotá, donde, según una información entregada por el periodista Ariel Osorio, conocido como el Gordo Ariel, se encontraría en trabajo de parto para recibir a Gael, su primer hijo.

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La información se reveló el pasado jueves 17 de septiembre de 2026 en Alerta al chisme, espacio en el que el periodista aseguró que recibió información exclusiva sobre el estado de la actriz.

“Nos llega información exclusiva y de última hora... estaría en trabajo de parto la actriz, creadora de contenido y exparticipante de MasterChef Celebrity Lina Tejeiro”, afirmó Ariel durante el video en el que dio la primicia.

Según el reporte, Tejeiro estaría en la clínica esperando el nacimiento de Gael; su embarazo ha causado gran interés entre sus seguidores desde que fue anunciado de forma pública.

La actriz confirmó que estaba esperando a su bebé el pasado 30 de abril, mediante una publicación en Instagram. En ese momento compartió un mensaje en el que expresó la emoción que estaba viviendo: “A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí”.

El embarazo también fue un cambio importante en su participación durante el reality culinario. Tejeiro tuvo que retirarse de la competencia mientras avanzaba su gestación.

Lina Tejeiro compartió las primeras imágenes de su embarazo. Foto: x

Por este tema, Lina dijo: “En medio de las grabaciones todo cambió para mí. Mi cuerpo cambió, mi energía cambió, mi concentración cambió y, sin darme cuenta, todas mis prioridades empezaron a enfocarse en otro objetivo”.

Desde entonces, Vibiana Tejeiro, mamá de la actriz, la ha acompañado en el inicio de su maternidad. En un post dedicado a su hija escribió: “Ya estoy lista para cuando quieras, Gael. Hija, ya eres una madre maravillosa, te amo”.

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Sobre la información que se conoció del posible parto, el Gordo Ariel dejó abierta la posibilidad de que el nacimiento ocurra durante las próximas horas. “Veremos si el trabajo de parto culmina para esta noche o durará toda la noche y la madrugada”, señaló.

Por ahora, la atención está puesta en la llegada de Gael y en las novedades que puedan conocerse durante las próximas horas sobre el estado de la actriz y su bebé.