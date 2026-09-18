Zinedine Zidane entregó su primera convocatoria con Francia y anunció decisión sobre Mbappé

Zinedine Zidane, nuevo técnico de Francia, entregó su primera convocatoria como seleccionador en propiedad. Las grandes ausencias fueron el volante Aurélien Tchouaméni y el delantero Marcus Thuram, dos fijos en el proceso pasado de Didier Deschamps.

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Zizou iniciará su mandato al frente de la selección francesa en cuatro partidos de la Nations League, ante Turquía y Bélgica, los días 25 y 28 de septiembre de visitante, y ante Italia y de nuevo Bélgica, los días 2 y 5 de octubre, en el Stade de France.

“Kylian Mbappé será mi capitán”, afirmó el antiguo entrenador del Real Madrid, dando continuidad a la decisión de Deschamps, que había otorgado el brazalete de los Bleus a su máxima figura.

En la primera nómina de Zidane figuran cinco debutantes con el combinado galo: el arquero Guillaume Restes, los defensas Andy Diouf y Jérémy Jacquet, el centrocampista Lucas Da Cunha y el delantero Esteban Le Paul.

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Zidane no se mete en política

A Zinedine Zidane trataron de preguntarle sobre cuestiones políticas en la rueda de prensa; sin embargo, prefirió no entrar en polémicas antes de dirigir su primer partido como entrenador.

“Voy a dedicarme a esta tarea, la de DT de la selección francesa. Por otro lado, tengo convicciones como todo el mundo, soy un ciudadano. Luego, compartirlas... Cada uno hace lo que quiere, pero yo voy a intentar dedicarme a esta tarea”, declaró Zidane, interrogado sobre una posible toma de posición política de cara a las próximas elecciones presidenciales.

El técnico de Francia, Zinedine Zidane, dio una rueda de prensa para anunciar su primera convocatoria. Foto: AP Photo/Thibault Camus

La respuesta del nuevo seleccionador llegó unos días después de la decisión de su capitán, Kylian Mbappé, quien se negó a tomar partido entre los habitantes y los migrantes en Ceuta.

El delantero del Real Madrid fue objeto de ataques de la extrema derecha en España y en Francia después de negarse a lucir completamente una camiseta de apoyo a la población de la ciudad española, en el centro de una crisis migratoria con Marruecos, tal como se lo había pedido su club, el Real Madrid.

Lista de convocados de Francia para la Uefa Nations League

Arqueros: Mike Maignan (AC Milan/ITA), Robin Risser (Lens), Guillaume Restes (Toulouse).

Defensas: Andy Diouf (Inter Milán/ITA), Jeremy Jacquet (Liverpool/ENG), Ibrahima Konaté (Real Madrid/ESP), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Jules Koundé (Barcelona/ESP), Maxence Lacroix (Chelsea/ENG), Adrien Truffert (Bournemouth/ENG), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER).

Mediocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Rayan Cherki (Manchester City/ENG), Lucas Da Cunha (Como/ITA), Manu Kone (Roma/ITA), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Delanteros: Bradley Barcola (Liverpool/ENG), Ousmane Dembélé, Desire Doue (Paris Saint-Germain), Esteban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappe (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Munich/GER).

*Con información de la AFP.