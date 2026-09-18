Carlos Antonio Vélez revela los siete jugadores que le faltaron en la convocatoria de Colombia

Carlos Antonio Vélez dio su opinión sobre la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra México, Paraguay y Perú. Aunque aprobó la decisión de Néstor Lorenzo de llamar a varias caras nuevas, mencionó siete jugadores que le faltaron:

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Julián Millán (Fluminense)

Jhohan Romaña (Club León)

Josen Escobar (América de Cali)

Yeison Guzmán (América de Cali)

Alfredo Morelos (Atlético Nacional)

Nelson Deossa (Betis)

Jhon Jáder Durán (Benfica)

“Yo no descarto que los empresarios estén metidos porque con este técnico eso es posible. Seguramente no se han ido, ahí están y hacen sociedades entre ellos”, declaró Vélez en su columna de Palabras Mayores.

Carlos Antonio Vélez expuso sus argumentos

Sobre cada uno de los jugadores mencionados en la lista, Carlos Antonio Vélez expuso los argumentos para haberlos incluido en la lista de convocados.

En relación a Julián Millán, defensor central de Fluminense, dijo: “Es un central con un recorrido notable. En el fútbol uruguayo llegó a ser uno de los mejores centrales, por no decir el mejor durante mucho tiempo. Hoy está en Brasil”.

Luego mencionó el nombre de Jhohan Romaña, otro zaguero que viene pidiendo pista desde que estaba en Argentina y ahora sigue siendo titular con el Club León de México. “Jugó contra Messi en Estados Unidos y en San Lorenzo figura todos los partidos”, dijo.

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A Josen Escobar, volante del América de Cali, lo respaldó a pesar de su juventud. “¿Está crudo? Claro, están llevando un montón de jugadores de 18 y 19 años", apuntó.

Carlos Antonio Vélez considera que “Yeison Guzmán es un jugador al que hay que tener en cuenta. No es ni mejor ni peor que Rengifo, ni mejor ni peor que Yáser, ni va a ser mejor que James, ni va a ocultar las grandes virtudes de Quintero. Son jugadores distintos, cada jugadores es diferente”.

Por la misma línea de la Liga BetPlay, destacó el nivel constante de Alfredo Morelos. “Ha sido el mejor jugador de Nacional. Que parezca gordo, que tenga la cara de no se qué... Eso no es problema”, dijo.

Alfredo Morelos celebrando un gol con Atlético Nacional ante Deportes Tolima Foto: Colprensa

Pidió a Jhon Jáder Durán

En el caso de Nelson Deossa, apuntó que “ayer fue figura con el Betis y ha demostrado a nivel internacional porque en el Mundial de Clubes hizo una gran campaña”.

Por último, pidió el regreso de Jhon Jáder Durán tras su llegada a Benfica y los primeros minutos que ha sumado en el fútbol portugués. “Hay que recuperarlo. Si este señor técnico no es capaz de recuperarlo y no es capaz de armar un equipo competitivo con lo que viene, hay que cambiarlo”.

“Queda demostrado que sí hubo un problema. Claro que lo hubo. Después lo matizaron, pero lo que contamos que pasó, sí pasó”, sentenció. "