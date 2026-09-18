Contrarreloj del Mundial de Ciclismo 2026: hora, perfil, favoritos y colombianos en competencia

Este fin de semana inicia el Mundial de Ciclismo organizado por la UCI. En Montreal (Canadá), la Selección Colombia tendrá 24 participantes entre hombres y mujeres de las categorías élite, sub-23 y júnior, que competirán por ganar para el país.

Nairo Quintana es una de las fichas de los cafeteros y vivirá una edición especial al tratarse de su última carrera como profesional.

Otros nombres que se destacan son el de Harold Tehada, Sergio Higuita, el recientemente campeón de la montaña en la Vuelta a España 2026, Santiago Buitrago, entre otros.

Infortunadamente, Egan Bernal estuvo entre los convocados de manera preliminar, pero problemas físicos hicieron que se bajara de dicha competencia en Norteamérica.

Para la delegación nacional y todos los aspirantes a ganar la primera gran prueba será este domingo 20 de septiembre. Será la contrarreloj que tendrá a Walter Vargas y Brandon Rivera compitiendo por la bandera tricolor.

En la rama femenina, Diana Peñuela será la única pedalista del país que irá en busca de la conquista del reloj en Montreal.

Dicho tipo de trazados no le suelen favorecer a los colombianos; sin embargo, sí se espera una buena actuación de los elegidos frente a especialistas de la élite que estarán defendiendo a cada una de sus naciones.

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Perfil, favoritos y colombianos

La contrarreloj individual masculina abrirá este domingo 20 de septiembre el Mundial de Ciclismo de Montreal 2026. La prueba tendrá un recorrido de 39,2 kilómetros, con salida y llegada en Montreal, y será disputada sobre un trazado urbano de características técnicas.

El recorrido presenta un perfil mayoritariamente llano, con apenas 220 metros de desnivel acumulado. La primera parte incluye un descenso, mientras que el tramo final presenta una ligera subida. El trazado también tendrá varias curvas cerradas y pocos sectores de rectas prolongadas. Entre los puntos de referencia estarán el circuito Gilles Villeneuve y la zona de la Avenue du Parc.

La organización estableció tres puntos de cronometraje intermedio, ubicados en los kilómetros 10,7, 21,9 y 29,8, antes de afrontar el tramo definitivo hacia la meta.

Entre los principales nombres para la prueba aparecen el belga Remco Evenepoel, vigente campeón mundial de la especialidad, y el italiano Filippo Ganna, dos veces campeón del mundo. También estarán Stefan Küng, Stefan Bissegger, Ethan Hayter, Tobias Foss, Brandon McNulty, Mikkel Bjerg, Paul Seixas, Bruno Armirail, Isaac del Toro e Iván Romeo, entre otros.

Colombia contará con Brandon Rivera y Walter Vargas en la contrarreloj masculina.

Hora y canal para ver la contrarreloj élite masculina

Domingo, 20 de septiembre

(8:00 a. m) Contrarreloj, élite femenina : Diana Peñuela.

: Diana Peñuela. (11:45 a. m.) Contrarreloj, élite masculina: Walter Vargas y Brandon Rivera.

Brandon Rivera (al frente) y Egan Bernal. El primero será carta colombiana en la contrarreloj. Foto: Getty Images

La transmisión oficial para Colombia y el resto de Sudamérica estará disponible a través de Directv Sports. Los usuarios de dispositivos móviles también podrán seguir las distintas modalidades a través de la app de DGO.

En SEMANA se hará, día a día, desde el próximo domingo y hasta el siguiente fin de semana, 27 de septiembre, un completo cubrimiento de las carreras en las que haya participación de los nacionales.